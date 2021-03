Ulovlig magtanvendelse på hjerneskadet: - Finder mig ikke i hvad som helst

Sidste år blev en hjerneskadet mand på et bosted holdt nede imod sin vilje i en ulovlig magtanvendelse.

Personen, der holdt ham ulovligt nede, var hyret ind som vikar fra et af landets største vikarbureauer, ActivCare, som hver dag sender personale ud til sårbare borgere.

'Jeg har erfaring fra retspsykiatrisk og finder mig ikke i hvad som helst,' sagde vikaren selv om magtanvendelsen ifølge en indberetning om sagen.

- Det kan ikke passe, at der er nogen, der skal komme og ødelægge folk på den måde. Det kan ikke være meningen, siger mandens far, Leif Mogensen, der er dybt frustreret over forløbet.

Ud over at foretage en ulovlig magtanvendelse viser dokumentation i sagen nemlig, at vikaren efterfølgende nægtede at udfylde den lovpligtige indberetnings-rapport. Og at vikarbureauet, der hvert år modtager omkring 400 millioner kroner i offentlige midler, ikke gjorde noget ved problemet.

Artiklen fortsætter under billedet ...



Leif Mogensens kan i kommunens papirer læse, hvordan hans søn var stærkt påvirket af magtanvendelsen. Foto: Claus Bonnerup

- Skulle ansættes i fængselsvæsenet

Det fremgår af rapporterne om sagen, som Ekstra Bladet har læst, at personalet på bostedet tager afstand fra vikarens tilgang, der bliver beskrevet som 'stærkt kritisabel' og 'på ingen måde acceptabel'.

Derfor må vikaren heller ikke længere arbejde på sønnens bosted. Men det stiller ikke faderen tilfreds, som frygter vikarens videre færd i systemet.

- Så kommer han måske ind på et plejehjem for ældre, og så ender det med, at han brækker armen på en af de gamle. Han skulle nok være ansat ved fængselsvæsenet, hvis han vil slås, siger han.

Direktør i hjerneskadeforeningen Morten Lorenzen deler hans bekymring.

- Det er yderst problematisk, at bostedet anvender et vikarbureau, der ikke overholder de regler, der er på området, og som tydeligvis ikke har de nødvendige kompetencer, siger han.

Resten af personalet på bostedet har i papirerne beskrevet, hvordan magtanvendelsen har påvirket Leif Mogensens søn, der 'blev ekstremt påvirket af magtanvendelsen' og 'ryster over hele kroppen og gør det i meget lang tid efter hændelsen'.

Af hensyn til sønnens situation, og da han er underlagt værgemål, medvirker han ikke i artiklen på baggrund af værgens anbefalinger.

Politiet kan ikke gøre noget Leif Mogensen har forsøgt at stoppe vikaren ved at gå til politiet. De har valgt ikke at rejse sigtelse, og det indgik i begrundelsen, at Leif Mogensen ikke selv bevidnede magtanvendelsen, og at hans søn ikke selv kan vidne grundet sin hjerneskade. Ifølge Morten Lorenzen, der er direktør i hjerneskadeforeningen, er retssikkerheden for handicappede og deres pårørende generelt ’utilstedelig dårlig’. - Det offentlige klagesystem og Ankestyrelsen er uendelige langsomme i deres sagsbehandling, og ofte leder deres afgørelser ikke til andet end en løftet pegefinger overfor de ansvarlige, selvom der er sket lovbrud og overgreb, siger han.

Ingen hjælp fra vikarbureauet

Ud over at foretage en ulovlig og 'stærk kritisabel' magtanvendelse nægtede vikaren at udfylde den lovpligtige rapport om episoden. Længe forsøgte Region Midtjylland derfor at få styr på papirarbejdet gennem det store vikarbureauer bag, ActivCare.

Men i starten kunne regionen slet ikke komme igennem til bureauet, fremgår det af papirerne, og da det endelig lykkedes, skete der alligevel ingenting. Fire måneder senere modtog kommunen blot et svar om, at bureauet forgæves havde forsøgt at få deres medarbejder til at udfylde rapporten, men at vedkommende nu ikke længere var ansat.

Vikarbureauet ActivCare har selv forelagt kritikken for vikaren, som fortæller, at han fik at vide af en leder på bostedet, at det ikke var nødvendigt at udfylde indberetningen. Det samme fremgår af hans log. Men det afviser regionen.

- Jeg ved, at der ikke har været kontakt med en person i ledelsen eller andre, der har myndighed til at træffe den afgørelse, siger Ann-Christina Frederiksen, der er chef i specialområde hjerneskade i Region Midtjylland.

Ekstra Bladet har været i kontakt med den pågældende vikar, som henviser til svaret fra ActivCare.

Artiklen fortsætter under billedet ...



Leif Mogensen ønsker ikke, at vikaren skal tage vare på andre sårbare borgere. Foto: Claus Bonnerup

Ikke vores ansvar

ActivCare siger desuden til Ekstra Bladet, at ansvaret for rapporten er bostedets og regionens, men konfronteret med sagens forløb, vil de alligevel undersøge episoden nærmere.

- Det vil jeg da gøre nu. Nu vil jeg da i hvert fald hive fat i vikaren og få vikarens version af det her, siger Torben Evald, der er administrerende direktør i ActivCare.

Regionen ønsker ikke at kommentere konkrete detaljer i sagen, men bekræfter, at det er ledelsens ansvar, at medarbejderne har den tilstrækkelige viden til at udføre arbejdet.

- Vi sørger altid for at få fat i de medarbejdere, som har været involveret i en magtanvendelse, og sørger for at få udfyldt materialet efter gældende regler. Det har vi også forsøgt i denne her sag, siger Ann-Christina Frederiksen.