Ulovligt stofmundbind trækkes tilbage

Flere stofmundbind er blevet kaldt tilbage, efter det ikke kan dokumenteres, at et tilført kemikalie skulle kunne dræbe virus

Et helt bestemt mundbind solgt i outdoor-forretningen Eventyr Sport bliver trukket tilbage fra markedet.

Miljøstyrelsen kalder mundbindet ulovligt af flere grunde. En af årsagerne er, at Eventyr Sport ikke kan dokumentere, at et tilført kemikalie til stofmundbindet kan slå vira ihjel, skriver styrelsen.

Der er tale om det sorte stofmundbind HH Lifa Face Mask. Virksomheden skal derfor både stoppe salget af masken og udsende et tilbagekaldelsesbrev til forhandlere og brugere som har købt produkterne inden for det sidste år.

Det er Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion, der vurderer, at mundbindet ikke overholder de såkaldte biocidregler.

'Virksomheden har solgt et genanvendelig stofmundbind, der anprises med bl.a. at kunne slå virus ihjel via et tilført kemikalie i mundbindene,' udtaler Kim Holm Boesen, kontorchef, Miljøstyrelsen, i en pressemeddelelse. Han fortsætter:

'Sådanne produkter må ikke markedsføres eller anvendes, medmindre det er godkendt i henhold til EU’s biocidforordning eller er omfattet af forordningens overgangsbestemmelser.'

Udover stofmundbindet solgt i Eventyr Sport, er der flere andre stofmundbind på markedet, der er blevet kaldt tilbage.

23. oktober blev tre andre stofmundbind kaldt tilbage:

Stofmundbindene PACSAFE Viraloff og PACSAFE Silver iON fra virksomheden Licotronic

Stofmundbindet PACSAFE Silver iON fra virksomheden Mtp.dk ApS

Stofmundbindet KOBBER MUNDBIND fra vriksomheden Brandt Care ApS

Disse tre stofmundbind bliver også kaldt ulovlige af Miljøstyrelsen, da virksomhederne heller ikke i de tilfælde kan dokumentere, at et tilført kemikalie i mundbindene kan slå virus ihjel.