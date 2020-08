Ulrik Wilbek med bøn

Den tidligere landsholdstræner i håndbold og nuværende borgmester i Viborg, Ulrik Wilbek (V), beder til, at danskerne gør sig mere umage, når det kommer til at overholde de råd, sundhedsmyndighederne har stukket ud i forbindelse med coronavirussen.

I weekenden deltog han i to 50-års fødselsdage, og her oplevede han, at folk tog coronavirussen mindre alvorligt.

'Her føler folk, at det er for upersonligt, hvis man ikke giver hånd. Krammere bliver der også uddelt masser af. Når jeg så står der med min albue, så kommer jeg til at virke afvisende, og jeg kan tydeligt se, at mange tænker: 'Hold nu op, så er det heller ikke værre,'' skriver han i et opslag på Facebook.

Viborg Kommune har indtil videre sluppet billigt, når det kommer til antallet af smittede, hvis man sammenligner med nabokommunerne. Mandag var der blandt andet 22 nye smittetilfælde i Randers.

'Undgå håndtryk og krammere og hold afstand. Det gælder også de unge mennesker, der lige nu udgør en høj procentsats af de smittede. Så kan vi stadigvæk have gode oplevelser sammen - på en lidt anden måde - indtil en vaccine er fundet,' skriver han afslutningsvis i opslaget.