Ulv åd løs af levende kalv

Et makabert syn mødte for få dage siden den 16-årige vestjyde Jacob Christensen på en eng i nærheden af Ulfborg i Vestjylland. Foran ham lå de blodige rester af en stor kalv med blottede indvolde.

Endnu et offer for en sulten ulv på jagt efter et let bytte i en indhegning. I dette tilfælde blev det unge kreatur drevet ud i bundløst mudder på en eng ved Råsted Lilleå.

Kadaveret sejlede i blod

Det meste af det 300 kilo tunge dyrs rygparti var som flået af kroppen med voldsom brutalitet, og alt omkring kadaveret sejlede i blod.

Friske dna-prøver viser, at den store kalv døde som følge af et ulveangreb, oplyser Dagbladet Holstebro-Struer.

- Det havde jeg også regnet med. Men jeg er ret rystet over, at ulven begyndte at æde, mens kalven var i live. Dens hjerte har pumpet blod ud over det hele, inden det er gået i stå, fortæller Jacob Christensen, der ejer en lille besætning på otte - nu syv - kreaturer på engen.

- Jeg kom hjem fra arbejde forrige torsdag og ville lige se til dyrene. Jeg lagde mærke til, at fem af dem stod i en klump og trykkede sig i et hjørne af indhegningen.

- Der manglede tre. Jo tættere jeg kom på bækken, jo mere bekymret blev jeg.

Rædselsfuldt syn

- Pludselig fik jeg øje på en af de store kalve liggende i noget mudder. Dens ryg var et stort blodig hul med indvoldene ud til begge sider. Hovedet lå akavet til den ene side. Det var et rædselsfuldt syn.

- Kalven er død under de mest forfærdelige lidelser, fortæller Jacob til Ekstra Bladet.

Den unge kvægejer tog straks fotos af den dræbte kalv og slog alarm til den lokale vildtkonsulent fra Naturstyrelsen.

Dna-prøve afslører ulv

De dna-prøver, han tog fra dyret, har nu med sikkerhed påvist, at det blev dræbt og fortæret af en ulv. Om der er tale om et tidligere dna-testet og dermed kendt eksemplar, vides ikke.

- Personligt er jeg ikke bange for ulve. Men jeg ved virkelig ikke, hvad man kan gøre for at forhindre et nyt angreb. Nu ser vi lige tiden an og lader vi lige de resterende syv dyr gå nogle dage i en indhegning tættere på huset.

- Men kommer det dertil, at kreaturerne ikke kan gå frit i engen, så må jeg skille mig af med dem, siger Jacob Christensen.

For nylig oplyste Naturstyrelsen, at der er født endnu et kuld ulvehvalpe på egnen omkring Ulfborg.