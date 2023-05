Ulv er igen set i Vejle - denne gang nær havnen

En ulv er blevet set snuse rundt ved Vejle havn. Det er anden gang inden for en måned, at en ulv bliver set i Vejleområdet.

Det skriver TV Syd og Vejle Amts Folkeblad.

Ulven blev set fredag eftermiddag af Rasmine Hjortshøj, der sammen med sin kæreste kørte i en bil ved havnen i Vejle.

- Lige da vi så den, var min kæreste lidt i tvivl, om det nu var en ulv, men jeg var slet ikke i tvivl, fortæller Rasmine Hjortshøj til TV Syd.

Parret var dog hurtige til at fotografere dyret, og ifølge Steen Hedrup, der er pensioneret naturvejleder ved Økolariet, er der slet ingen tvivl om, at der altså er tale om en ulv. Det fortæller han til Vejle Amts Folkeblad.

For lidt over to uger siden - i midten af april - blev en ulv også set spankulere rundt i Vejleområdet. Det skete, da Berit Lang i sin bil så en ulv i krydset ved Sønderdalen og Fredericiavej i Vinding ved Vejle, skriver TV Syd.

Her nåede Berit Lang også at få et billede af ulven.

Steen Hedrup vurderer, at det er selvsamme ulv, der fredag blev set af Rasmine Hjortshøj og hendes kæreste.

Han peger på, at ulven, der blev set i april, tilsyneladende havde et gps-halsbånd på. Ud fra Rasmine Hjortshøjs billede tyder det også på, at denne ulv bærer et halsbånd.

I december sidste år blev en ulv ved Borris Skydeterræn i Vestjylland fanget og udstyret med et gps-halsbånd. Formålet var, at et forskerhold skulle følge ulvens færden for at blive klogere på dens adfærd.

Peter Sunde fra Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet, der er en del af forskerholdet, kan dog hverken be- eller afkræfte, om det er samme ulv, der nu er set ved Vejle havn.

Forskerholdet har nemlig ikke fået data fra halsbåndet siden marts måned.

- Vi ved ikke, om det er hele halsbåndet, der er gået i stykker, eller om det kun er den del, der sender data hjem, siger han mandag.

Hvis man møder en ulv, lyder opfordringen fra Peter Sunde, at man ikke skal forsøge at nærme sig den. Ulven vil altid undgå mennesker og befinder sig formentlig allerede i en stresset situation. Man kan risikere, at den bliver endnu mere stresset.

- Det bedste, man kan gøre i sådan en situation, er at nyde synet, forsøge at fotografere den og så ellers lade den gå. Så skal den nok finde ud i skoven igen, siger Peter Sunde.