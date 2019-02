Ulv forlader Danmark: Trækker spor af angreb

En ulv der indtil for nylig har opholdt sig i Danmark ser nu ud til at være rykket til Tyskland

Hvis man er ulv, har man tilsyneladende ikke noget imod at rejse langt for at få noget kvindeligt selskab.

Således er en ulv, der natten til 22. december skambed eller dræbte fire får ved Voldum syd for Randers, nu dukket op i det nordvestlige Selsvig-Holsten, skriver Randers Amtsavis.

Ifølge Peter Sunde, som er ulveekspert og seniorforsker ved institut for Bioscience på Aarhus Universitet, er ulven på jagt efter en mage.

- Ulven er sandsynligvis taget på damejagt, da det er ved at være parringstid. Den har opholdt sig relativt længe i samme område, så mit bud er, at den nu gør en ekstra indsats for at finde en mage. Hvis den ingen hunulv har fundet på Djursland, er det jo ikke meget ved det, siger han.

Ulve-skytte står frem: Derfor valgte jeg at dræbe den

Måden man har fastslået ulvens rejse på er gennem DNA-spor, poetisk døbt GW900m, som blev indsamlet ved angrebet i Voldum. Samme DNA-spor er nu dukket op ved i alt otte angreb i Slesvig-Holsen mellem 12. og 20 januar. Begge stammer fra samme ulv.

50 kilometer om dagen

Ifølge ulveeksperten kan en sund ulv snildt rejse omkring 50 kilometer om dagen. Han gør dog opmærksom på, at det derfor heller ikke er unormalt, at ulve i Danmark og Tyskland krydser grænsen.

Det er dog ikke til at sige, om ulven vender hjem mod danske jagtmarker igen. Det afhænger helt af, om rejsen bærer frugt.

- Hvis den vurderer, at der ikke er bedre vilkår i Tyskland, og den ikke umiddelbart kan komme videre, kan den formentlig sagtens finde på at vende om igen og komme tilbage til Danmark, siger Peter Sunde.

På et tidspunkt i sin rejse mod syd vil ulven ramme floden Elben. Her bliver den virkelig sat på prøve, hvor den skal bestemme sig for, om den vil forsøge at svømme over, eller simpelthen vende om igen. Derfor kan det være, at den ensomme han-ulv vender snuden mod danske Djursland igen.

Vil teste ulve-forhold: Her fodrer hun med munden