Ulv spottet helt tæt på: Fanget på video

Flere danske ulve er blevet set i Østjylland på det seneste.

En af dem, som har haft held til at spotte en ulv, er Steffanie Joan Nielsen. Ulven så hun ved Torsager mellem Viborg og Randers.

Det skriver TV 2 Østjylland.

Ikke nok med at Steffanie Joan Nielsen så ulven - hun fangede den også på video.

Og det var en stor oplevelse, fortæller hun til Ekstra Bladet.

- Jeg var ret overvældet, men slet ikke bange, da jeg jo havde min bil.

- Jeg er taknemlig for, at mit første møde med ulven ikke var nede i skoven med mine børn uden nogen bil til at beskytte os i, siger hun.

Man skal ikke være bange

Kent Olsen, som er er ulveekspert på Naturhistorisk Museum i Aarhus, fortæller til TV 2 Østjylland, at vi ikke skal være bange for de ulve, som er i Danmark.

Allerede i 2017 blev tre ulvehvalpe fotograferet i Vestjylland. Foto: Naturstyrelsen

Og det er der en særlig grund til:

- Ulve i Danmark søger faktisk væk. Der er nogle enkelte af de stedfaste ulve, som i perioder kan udvise en interesse for hunde og dermed gå bag folk, der lufter deres hund, men de holder alligevel afstand. Vi kan se over årene, at intet tyder på, at de gradvist kommer tættere på.

Det udsagn kan Steffanie Joan Nielsen skrive under på. Hun så nemlig på første hånd, hvor bange ulven var for hende.

- Nu har jeg set, hvor bange den er for mig. Så hvis jeg skulle møde den igen, tror jeg ikke ligefrem, at jeg går i panik.

