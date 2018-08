Ulvedrabsmand indrømmer: - Ja, jeg affyrede skuddet

Den 66-årige mand, der er tiltalt for at have skudt en ulv i april, erkender at have affyret skuddet

Optagelserne her viser den tiltalte mand jagte ulve i marken.

Det vakte ramaskrig over hele landet, da en 66-årig mand fra Ulfsborg i den vestlige del af Jylland, blev sigtet for at have dræbt en hunulv 16. april.

Indvil videre har den anklagede holdt sig tavs i sagen, men han erkender nu overfor Dagbladet Holstebro, at det var ham, der trykkede på aftrækkeren.

- Ja, det var mig der affyrede et skud. Men den sammenhæng, som det er blevet sat ind i, kan jeg ikke genkende, siger han.

Derudover har han ikke lyst til at kommentere sagen yderligere.

Midt- og Vestsjællands Politis har ved samme lejlighed udtalt, at man går efter en fængselsstraf til den 66-årige.

- Hovedsagen er, at der er tale om nedskydning af et dyr, der er totalfredet i det meste af Europa. Vi mener, at der er tale om en bevidst overtrædelse af artsfredningsbekendtgørelsen, siger anklager ved Midt- og Vestsjællands Politi, Ulrik Panduro.

Det er første gang siden starten af 1800-tallet, at en ulv er blevet skudt i Danmark. Derfor er det nyt, at de danske domstole skal behandle en sag om en nedskydning af en ulv.

Sagen mod den 66-årige kører ved Retten i Herning den 28. september.