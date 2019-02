Ulvesag udskudt på ubestemt tid

Ankesagen mod den mand, der sidste år skød og dræbte en ulv i Vestjylland, er blevet udsat.

Det oplyser TV Mid-Vest.

I byretten blev han straffet med en dom på 40 dages betinget fængsel. Dommen blev anket til Vestre Landsret af 66-årige Mourits Troldtoft.Sagen skulle behandles i næste uge.

Men man afventer stadig en grundig dna-undersøgelse af dyret, og derfor er sagen udsat.

- Statsadvokaten er enig i, at den her undersøgelse skal laves. Og man udsætter selvfølgelig ikke en sag af den her karakter og sætter gang i så kompliceret en undersøgelse, alene fordi man skal gøre forsvarene en tjeneste. Så der er realiteter i det, og det er meget væsentligt at få den undersøgelse lavet, siger Mourits Troldtofts forsvarsadvokat, Jan Schneider.

Ulv eller ikke en ulv

DNA-undersøgelsen skal fastslå, hvorvidt den dræbte ulv er en fuldblods-ulv, eller om det er en såkaldt hybrid-ulv. Hvis ulven er en hybrid-ulv, altså en blanding af en ulv og hund, er den ikke beskyttet af de samme fredningsregler som en fuldblodsulv.

Derfor har Mourits Troldtofts advokat bedt om en grundig DNA-undersøgelse.

- Det er selvfølgelig nødvendigt, at den her undersøgelse bliver lavet, så man kan komme fuldstændig til bunds. Det er den første sag af sin karakter I Danmark, og så vidt jeg kan se faktisk I hele verden, hvor man tager stilling til de her problematikker, og den skal selvfølgelig behandles grundigt, siger forsvarsadvokat Jan Schneider