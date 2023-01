Ulykke i USA rammer Danmark

En ulykke med et F-35-fly i USA kommer med al sandsynlighed til at forsinke leveringen af kampfly til Danmark.

Det oplyser Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse.

Ulykken medfører, at producenten, Lockheed Martin, midlertidigt har stoppet F-35-flyleveringerne, og en undersøgelse er igangsat. Det vil altså forventeligt gå ud over leveringen af fly til Danmark.

Berlingske henviser til det amerikanske medie Defence News, der skriver, at et svigt i brændstoftilførslen til motoren formentlig har medvirket til ulykken, hvor piloten nåede at katapultere sig selv ud.

Der skulle være ankommet et kampfly i Danmark februar og flere senere på året.

Der er tale om et F-35B-fly, som i forbindelse med en testflyvning er forulykket.

Derfor er testflyvninger med F-35B-typen stoppet, og det internationale F-35-programkontor har underlagt et mindre antal F-35-fly et flyveforbud.

Annonce:

De fly, Danmark har indkøbt, er af typen F-35A. Disse er ikke underlagt flyveforbuddet, men anvendes i 'reduceret omfang ud fra et forsigtighedsprincip', skriver Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse.

Danmark har i forvejen fået leveret seks F-35-fly, som står på Luke Air Force Base i USA, men skulle altså have fået leveret et på dansk grund i februar.

- De præcise konsekvenser for leveringstidspunktet kendes ikke på nuværende tidspunkt, og det samme gør sig gældende for de efterfølgende leveringer i 2023, skriver styrelsen.

Der har før været problemer med F-35-flyene. I august kom det frem, at to af de seks fly, der står i USA, havde en produktionsfejl.

Fejlen betød, at katapultsæderne ikke virkede, skrev mediet Ingeniøren, der også kunne fortælle, at der i flere andre lande var opdaget fejl med kampfly af typen F-35.

I Danmark er det politisk aftalt, der skal købes i alt 27 F-35-fly, som blandt andet skal erstatte F-16-flyene. Udfasningen af F-16 skulle egentlig være sket i 2024, men den udfasning er udskudt.

Annonce:

Det var ligeledes planen, at F-35-flyene fra 2025 kunne deltage i internationale missioner og i 2027 være fuldt indfaset.

Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse oplyser ikke, om forsinkelserne vil ændre på de planer.