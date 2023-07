Ulykke i vandrutsjebane: Mand død

En tyrkisk mand er død, efter at have knaldet hovedet direkte ned i bunden af en pool

Nogle gange kan det betale sig at følge anbefalingerne.

En tyrkisk turist meldes død efter at have slået hovedet ned i bunden af en pool på et femstjernet hotel. Ulykken skete angiveligt ved, at han rutsjede med hovedet først ned ad en vandrutsjebane - det til trods for at han skulle være blevet advaret af personalet.

Det skriver New York Post.

Lyttede ikke efter

Turisten, den 65-årige Ali Cilga, var således taget til byen Manavgat i Antalya provinsen i det sydvestlige Tyrkiet for at slappe af med familien i hotellets vandpark, da tragedien indtræf.

I en video fra et CCTV-kamera kan man se, hvordan den 65-årige kører med hovedet først ned ad rutsjebanen for efterfølgende at flyde livløst rundt i poolen.

Først næsten efter et helt minut efter ulykken, gik det op for nogle af hotellets gæster, hvad der var sket.

Kort efter kan man se på optagelserne, hvordan en person i alt hast kaster sig i poolen for at bjærge Ali Cilga op på land og give ham førstehjælp.

Cilga blev efterfølgende kørt på hospitalet, hvor han døde mandag en uge efter ulykken.