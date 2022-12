Ulykke vendte Stinnes liv på hovedet - nu jages hun af jobcentret

Stinne Richter Berg er træt af at blive jagtet af jobcentret, selvom hun ikke er i fare for at miste sit arbejde, mens hun er sygemeldt

En voldsom ulykke på en ferie har sendt Stinne ud i en lang sygemelding. Hun har et job at vende tilbage til, men alligevel bliver hun åndet i nakken af jobcentret

Da Stinne drog afsted på safari i Sydafrika, havde hun ingen anelse om, at en elefant ville kaste bilen omkuld.

At det tonstunge køretøj ville havne oven på hende.

At turen ville koste hende brækkede ribben, lændehvirvler og korsben, indre blødninger, et bækkenbrud og 11 operationer.

Men hun havde heller ingen anelse om, at hun tilbage i Danmark skulle kastes ud i en kamp med jobcentret.

Stine Richter Berg var efter ulykken igennem fem operationer i Sydafrika og yderligere seks i Danmark. Privatfoto

Ingen fred og ro

Stinne Richter Berg har siden ulykken 14. april 2022 været sygemeldt fra sit arbejde som advokat og partner i et advokatfirma. Et job, som hun kan vende tilbage til, så snart helbredet tillader det.

Men fred og ro til at komme sig er i stedet erstattet med samtaler med sagsbehandlere, lægeerklæringer og partshøringer.

Jobcentret vurderer nemlig ikke længere, at Stinne har ret til at være på sygedagpenge og mener i stedet, at den 48-årige advokat skal i et jobafklaringsforløb.

- Jeg er ikke i risiko for at miste mit job på nuværende tidspunkt. Jeg har ikke brug for den indsats, de yder, siger Stinne Richter Berg.

- Jeg har meget mere brug for, at jeg kan få fred til, at jeg kan blive rask, så jeg kan komme tilbage til mit job. Det er tåbeligt at kaste så mange ressourcer efter mig.

48-årige Stinne Richter Berg bor i Ry. Hun har en ph.d. i jura, er partner i et advokatfirma og har møderet for Højesteret. Foto: Anders Brohus

En misforstået indsats

Jurist og direktør i organisationen HumanRise Louise Schelde Frederiksen er gået ind i Stinnes sag. Hun kalder jobcentrets ageren for 'juridisk helt unødvendig'.

- Stinnes sag viser, at jobcentrene bruger deres tid og ressourcer forkert, siger Louise Schelde Frederiksen.

- Og det, sagen i dén grad siger, er, at det er en fuldstændig misforstået indsats. Altså, man sørger jo for, folk får det dårligere, så de skal bruge deres ressourcer på alt muligt andet end netop at komme tilbage til arbejde. Det bliver ikke mere misforstået.

Juristen peger på, at Stinne utvivlsomt opfylder betingelserne for forlængelse af sygedagpenge, og at jobcentret bør understøtte lægens behandlingsplan frem for at 'rykke hende rundt i forskellige kasser'.

- Det er mere end dysfunktionelt, når man siger, at hun skal i arbejdsprøvning, når hun har et arbejde, hun kan vende tilbage til, siger Louise Schelde Frederiksen.

- Og der kan man jo bare sige, hvis jeg skal være rigtig grov: Hvad skal vi med jobcentrene, hvis det eneste, de laver, er misforståede indsatser?

Ud over frustrationen over at være syg er Stinne Richter Berg frustreret over at have den ekstra byrde fra jobcentret. Foto: Anders Brohus

Et trist eksempel

Selvom Stinne med sin baggrund er velbevandret i jura, finder hun alligevel jobcentrets regler kringlede.

- Det er et enormt komplekst og specialiseret lovområde, som simpelthen er umuligt at forstå for menigmand. Når man bliver sygdomsramt, er man jo i forvejen rimelig lav på ressourcer. Det bliver uoverskueligt, siger den sygemeldte advokat.

- Jeg har da lidt haft den holdning, at I (jobcentret, red.) kan gøre med mig, hvad I vil, for det kan jeg ikke tage mig af lige nu.

Den anskuelse bakker Louise Schelde Frederiksen op om:

- Det er jo desværre et trist eksempel på, at det er lige meget, hvem du er, så er jobcentret så komplekst, så uforudsigeligt, at ingen kan finde rundt i det dysfunktionelle spindelvæv. Ingen.

Stinne Richter Berg ønsker fred til at blive rask og komme tilbage til sit arbejde. Foto: Anders Brohus

Stinne Richter Berg håber på ændringer i jobcentrene.

- Jeg håber, at politikerne får øje på, at det her et vanvittigt system, man har fået skabt, slutter hun.

I regeringsgrundlaget, som den nye SVM-regering præsenterede den 7. december, lyder det, at regeringen vil nedlægge jobcentrene og nytænke måden at få arbejdsløse i job på. Læs mere her.