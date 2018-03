Ulykker og forsinkelser: Så slemt har vejret været i dag

Danskerne kunne onsdag stå op til endnu en dag med ekstrem kulde, og det har i løbet af dagen haft store konsekvenser i det meste af landet.

Der er ingen tvivl om, at det er koldt i dag, og flere steder kan det på grund af vinden føles som minus 20 grader, oplyser DMI.

Livsfarlig kulde

Den såkaldte sibiriske kulde fra øst har siden fredag hærget store dele af Europa, og det har kostet mindst 42 menneskeliv, oplyser det franske nyhedsbureau AFP til Ritzau.

Også herhjemme har den ekstreme kulde krævet sit første offer, da en 54-årig dement mand i går blev fundet livløs på en mark, efter at han kort tid forinden var blevet meldt savnet.

Mange færdselsuheld

Vejret i dag har siden morgenstunden skabt enorme problemer for trafikken og den offentlige transport i det meste af landet. Værst er det gået ud over landets østlige egne, der dagen igennem har været ramt af en række trafikuheld.

Kort efter kl. 07.00 førte et et færdselsuheld med en havareret lastbil på Østjyske motorvej syd for Skærup til, at E45 blev spærret i omkring to timer. Blot en time senere var den gal igen på E45, da endnu bil kørte galt ved Hedensted. Ingen kom til skade ved uheldene.

Mindre heldige var førerne af to biler, der i morges kørte frontalt sammen på Ryeskovvej i Borup på Sjælland. Her kom en mand ung mand alvorligt til skade og blev efterfølgende kørt til Rigshospitalets Traumecenter. Bilerne kørte tilsyneladende sammen, da den ene kørte over i den modsatte vejbane, oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.

Kaos på Bornholm

Bornholm har dagen igennem været hårdt ramt af kulde og sne, hvilket har haft store påvirkninger på trafikken. Der er faldet store mængder sne i løbet af natten, og det har ført til lukning af flere veje på øen. Falck arbejder i øjeblikket på højtryk for at hjælpe køretøjer, der er kørt fast.

Fra klokken 18.00 indstilles al bustrafik på øen, bortset fra to specialafgange med plov-assistance, der kan fragte passagerer til og fra færgen, skriver TV2 Bornholm.

Bornholms Politi skriver i en pressemeddelelse, at DMI har forlænget varslingen om snefygning frem til torsdag morgen. Politet fraråder derfor al unødvendig udkørsel på de lokale veje.

Problemer over alt

Vejret førte også tidligere på dagen til en spærring af Øresundsbroen i cirka halvanden time. Det skete for at forebygge uheld, da temperaturen var så lav, at saltning af vejene ikke altid virker.



Også den offentlige transport er hårdt ramt af vejret. DSB varsler forsinkelser på togtrafikken i hele landet. Forsinkelserne skyldes snefygningen, der får sporskifterne til at fyge til, og derfor har togene har svært ved at koble sammen. Forsinkelserne forventes at vare ved det meste af dagen.

Heller ikke lufttrafikken har været ugeneret af det barske vejr. Billund lufthavn har i morges oplevet problemer med at få flyene af sted til tiden.

