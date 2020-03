UM: Flere danskere kan strande i udlandet

Direktør for organisation og borgerservice i Udenrigsministeriet Erik Brøgger Rasmussen siger på pressemøde om coronavirus, at danskere skal overveje, om de vil rejse, eftersom flere lande begynder at lukke ned på grund af smittefare.

- Der er en risiko for, at man strander. Det skal man lægge ind i sine beregninger, når man overvejer det.

- Vi forventer, at flere danskere vil strande, efterhånden som lande lukker ned.

Han fortæller, at man både kan strande som følge af de danske rejsevejledninger, men også fordi man kan komme i karantæne i andre lande.

Blandt andet Israel har besluttet, at danskere skal i 14 dages karantæne efter ankomsten til landet. Af samme årsag vil Udenrigsministeriet fraråde ikke-nødvendige rejser til Israel.

- Det vil være tosset at rejse derned, når man havner i karantæne, lød det fra Erik Brøgger Rasmussen.

Han fortæller, at ligesom Danmark er begyndt at lave restriktioner for andre lande, er andre lande begyndt at lave restriktioner for Danmark, som kan betyde, at man ryger i karantæne, når man ankommer til et andet land.

I kølvandet på meldingen fra Udenrigsministeriet, er ministeriets hjemmeside, um.dk, ramt af nedbrud.

På nedenstående kort kan du dog se de områder, som i skrivende stund er markeret med orange og rød hos Udenrigsministeriet. Og Israel bliver altså føjet til som orange senere.

Grafik: Udenrigsministeriet

Det skal du vide om coronavirus