Under beskydning for dobbeltmoral: Seks partier på Christiansborg fravælger overenskomst

Overenskomster og ordnede arbejdsforhold er et særsyn i de politiske partiers sekretariater på Christiansborg.

Kun hos tre partier – Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten – er HK’erne, akademikerne, presserådgiverne og andre ansat på en overenskomst. Hos Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet er medarbejderne ansat på individuelle kontrakter. Radikale har heller ikke en egentlig overenskomst men derimod en hus- og lønaftale.

Det viser en kortlægning, som Avisen.dk har lavet på baggrund af en rundringning til de ni partier, der er valgt ind i Folketinget.

Arbejdsmarkedsforsker på Aalborg Universitet, professor Henning Jørgensen, mener, at det er hykleri, når partier som Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti bekender sig til den danske model og samtidig undlader at tegne overenskomster og lave kollektive aftaler for medarbejderne.

- Der er noget totalt dobbeltmoralsk i at bekende sig til den danske model og så selv bryde principperne for den. Partierne, der er valgt ind i Folketinget, bør selvfølgelig være rollemodeller og som arbejdsgivere sikre, at der er overenskomster for de ansatte, siger han.

Dansk Folkeparti er et af de partier, der har fravalgt en overenskomst. Ifølge gruppeformand Peter Skaarup er det ikke aktuel hos partiet.

- Der er jo ikke noget krav om overenskomster på alle arbejdspladser i Danmark eller fagforeningstvang eller lignende. Mig bekendt har det ikke været noget, der har været efterspurgt af medarbejderne. Vi har meget gode forhold i forhold til løn, pension og forskellige medarbejderforhold, som er helt på plads. Så gennem årene har der ikke været behov for overenskomst, siger Peter Skaarup til Avisen.dk.

Han pointerer, at partiet har mange forskellige faggrupper. Både HKere, akademikere og journalister.

- Så en overenskomst giver ikke rigtig mening, og flere overenskomster ville være lidt specielt at skulle lave, siger han.

Venstres partisekretær Claus Richter oplyser til Avisen.dk, at de ansatte i Venstres folketingsgruppe er ansat på individuelle kontrakter med overenskomstlignende vilkår. De ansatte har frihed til selv at være medlem af en fagforening, noterer partisekretæren.

I Alternativet arbejder man på at få en overenskomst, oplyser Rene Gade, der for øjeblikket både er konstituteret sekretariatschef og medlem af Folketinget.

- Status er, at der ikke er nogen overenskomst lige nu, men målet er at det lykkes at tegne en overenskomst i første halvdel af 2018. Det er helt åbenbart, at vi skal have en overenskomst for de ansatte i sekretariatet på Christiansborg, siger Rene Gade.

Han tilføjer, at det lige nu diskuteres, om der skal være en overenskomst, der omfatter alle ansatte, eller om der skal være flere overenskomster for forskellige faggrupper.

Hos Radikale ligger den lokale hus- og lønaftale sig tæt op af DJØF’s overenskomst med staten, ligesom der er regler for ferie, afspadsering, rådighedstillæg og andre retningslinjer. Husaftalen løber for tre år ad gangen, og medarbejderne vælger tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant, der indgår i arbejdspladsens samarbejdsudvalg, oplyser partiets pressechef.

Partierne uden overenskomst får knubbede ord med på vejen fra SF's Karsten Hønge, hvis parti altså har en aftale med fagforeninger.

- Det er utrolig dårlig stil. Og det viser, at der alt for ofte er langt mellem, hvad politikere siger og gør. Hvor er troværdigheden henne, hvis partilederne taler om at værne om den danske model på arbejdsmarkedet men ikke selv har overenskomster for de ansatte, siger han til Avisen.dk.

