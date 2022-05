Under skandalesag: Direktører fik hemmelig million-aftale

En Deloitte-rapport retter sønderlemmende kritik mod boligforvaltningen i Nuuk. Nye dokumenter viser, at de to mest centrale embedsmænd fik hemmelige millioner med ud ad døren, inden korthuset ramlede

Sidste år forlod to direktører Grønlands største kommune, Nuuk-kommunen Sermersooq. Kort efter væltede skandalerne frem, og kommunen har sidenhen politianmeldt dem begge for mistanke om økonomisk kriminalitet.

En omfattende rapport fra Deloitte har for nylig rettet skarp kritik mod Nuuk-kommunens boligforvaltning. Og her står netop tidligere kommunaldirektør Lars Møller-Sørensen og Hans Henrik Winther Johannsen, der er tidligere direktør for Anlæg og Miljø, som de to mest centrale personer i den række af skandaler og sjusk, rapporten afdækker.

De stoppede begge 'efter gensidig aftale' med kommunen i sommeren sidste år. Men indholdet af direktørernes fratrædelsesaftaler har endnu ikke været fremme.

Nu kan Ekstra Bladet afsløre, at de to direktører fik fyldt lommerne, inden de forlod den synkende skude.

Gratis flytning og 12 måneders fuld løn

Kommunaldirektør Lars Møller-Sørensen landede således 5. juli en aftale med borgmesteren, Charlotte Ludvigsen fra Inuit Ataqatigiit (IA), om 12 måneders fuld løn, pension og mulighed for gratis flytning fra Grønland til Danmark.

I alt lød beløbet til Lars Møller-Sørensen på 1.381.228,56 kroner, foruden 90.250,08 kroner i pension og løn for hele juli. Han fik samtidig lov til at beholde både PC og Ipad fra kommunen, viser aftalen, Ekstra Bladet har fået aktindsigt i.

Herhjemme er Lars-Møller Sørensen bedst kendt for at tabe formandskampen i Venstres Ungdom i 1986 til Lars Løkke. I Grønland er han nu fyret og politianmeldt kommunaldirektør. Foto: Leiff Josefsen

På samme vis fik anlægsdirektør Hans Henrik Winther Johansen 29. juni en aftale med 11 måneders løn og pension. I alt et engangsbeløb på 1.029.691,19 kroner.

I efteråret blev de begge politianmeldt af kommunen for mistanke om økonomisk kriminalitet, og borgmester Charlotte Ludvigsen udtalte i en pressemeddelelse, at årsagen til deres fratrædelser var, at de havde fejlinformeret hende og handlet egenrådigt.

Alligevel forlod direktørerne kommunen med over en million kroner hver.

Begge direktører har afvist beskyldningerne.

Borgmester skrev under

Det er borgmesteren i Sermersooq Kommune, Charlotte Ludvigsen (IA), der har underskrevet fratrædelsesaftalen med Lars Møller-Sørensen 5. juli. Og vicekommunaldirektør Marie Fleischer står som underskriver på Hans Henrik Winther Johannsens aftale.

Dengang var der kun rosende ord om de to embedsmænd. Men i efteråret fik piben pludselig en anden lyd.

I en pressemeddelelse 19. november beskylder borgmesteren de to direktører for at have ført hende bag lyset i flere sager, og det fremgår, at dette har været årsagen til deres afskedigelse.

'Min tidligere kommunaldirektør fejlinformerede mig og handlede egenrådigt i flere sager, ofte i samarbejde med tidligere direktør for anlæg og miljø. Hvad bevæggrundene var, ved jeg ikke, men det er fuldstændig uacceptabelt. Både den tidligere kommunaldirektør og den tidligere direktør for anlæg og miljø arbejder ikke længere i Kommuneqarfik Sermersooq af netop disse årsager', udtalte borgmesteren i november.

Men direktørenes handlinger var åbenbart ikke mere uacceptable, end at borgmesteren og kommunen alligevel underskrev fratrædelsesaftalerne tilbage i juni og juli.

Borgmester Charlotte Ludvigsen (IA) vil ikke svare på, hvorfor de to direktører forlod kommunen med millioner på lommen. Foto: Christian Klindt Sølbeck / Ritzau Scanpix

'Fortrolighed' og loyal mundkurv

Noget tyder på, at ingen af parterne har haft interesse i, at kommunaldirektør Lars Møller-Sørensens fratrædelsesaftale skulle se dagens lys.

'Parterne er enige om at holde indholdet af nærværende fratrædelsesaftale og alle forhold i forbindelse hermed fortroligt', står der i aftalen.

Aftalen indeholder også en form for dobbelt mundkurv, som gør, at parterne ikke må tale dårligt om hinanden:

'Parterne forpligter sig gensidigt til ikke at omtale hinanden illoyalt i enhver henseende over for tredjemand eller offentligheden'.

Endelig understreges det eksplicit i aftalen, at budskabet udadtil skal være, at Lars Møller-Sørensen er fratrådt af egen fri vilje.

Pligtforsømmelse eller ej

Ifølge professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet Per Nikolaj Bukh er en fratrædelsesordning på 12 måneders løn i sig selv inden for skiven i de rammer, der er om fratrædelsesaftaler med kommunale direktører.

Det kritiske i sagen er ifølge ham, hvis kommunen har godkendt aftalen, selvom direktøren har forsømt sin pligt i en sådan grad, at han ikke burde have fået en fratrædelsesaftale.

- En kommune skal jo være sparsommelig. Og hvis der har været en forsømmelse, der gør, at han ikke skal have betalt en godtgørelse, så er det jo unødvendigt, at man laver godtgørelsen, siger Per Nikolaj Bukh til Ekstra Bladet.

Borgmesteren trækker sig

Efter Ekstra Bladets henvendelse har borgmester Charlotte Ludvigsen meldt ud fredag, at hun trækker sig 15. juni, da der ikke længere er tillid til hende på grund af boligsagen.