Undercover-betjent afsløret: Bedrog kæresten i to årtier

Politiet har nu været ude og undskylde over for familien, som man forsømte at dele sandheden med i årevis

Hun troede, at han var forretningsmand. Virkeligheden var en helt anden.

I 19 år levede en undercover-betjent fra Somerset i England side om side med 'Mary', som han fik et barn med og endda skulle giftes med, før hun opdagede, at hendes fremtidige ægtemand ikke var den person, hun troede.

I 2020 gik virkeligheden i stedet op for hende.

Ødelagt

Det britiske medie The Guardian har kortlagt sagen om kvinden 'Mary', som ikke ønsker at stå frem med navn.

I 2020 opdagede hun, at hendes forlovede slet ikke var forretningsmand, men derimod politibetjent.

- Det her har kastet en skygge over en person, som vi troede vi kendte, indleder 'Marys' søster over for mediet.

- Hele sagen har efterladt hende ødelagt. Hun har udtrykt selvmordstanker, hun græder dagligt, og hun kæmper med angst, fortsætter søsteren, som også fortæller, at deres fars helbred er blevet markant værre oven på den barske nyhed.

Undercoverbetjenten har blandt andet brugt falske dokumenter til parrets søns fødselsattest.

Truet af politiet

Sagen er havnet på bordet hos Det Uafhængige Kontor for Politiadfærd. Her efterforsker man nu ledelsen i politistyrken i både Avon og Somerset.

Det menes nemlig, at de har kendt til mandens upassende forhold til kvinden siden 2013 uden at gribe ind eller fortælle hende om hans sande indentitet.

Familien til 'Mary' anklager samtidig politiet for at 'mobbe og true dem i løbet af de sidste tre år i et forsøg på at afskrække dem fra at tale med pressen'.

Onsdag har politiet dog udsendt en undskyldning som reaktion på afsløringen. Heri skriver de blandt andet:

'Mens han arbejdede i en undercover-rolle, indledte en tidligere betjent et upassende forhold til en civil ved at bruge et pseudonym'.

'Vi anerkender fuldt ud over for de involverede, at det har været dybt oprørende over en årrække, og det er det stadig i dag. Vi er kede af det. Vi anerkender og forstår den ødelæggende og forfærdelige indvirkning, dette har haft på alle de berørte, og vi har taget og fortsætter med at tage vores omsorgspligt over for dem ekstremt alvorligt'.

Sagen har fået myndighederne til at kigge på, hvordan man kan stramme reglerne for undercover-arbejde fremadrettet.