Underholdningspark går konkurs

Trampolinparken Bounce i Fields på Amager er gået konkurs. Coronakrisen har kostet for dyrt

Det er slut med at give den gas og hoppe på trampoliner i trampolinparken Bounce i Fields på Amager.

Virksomheden er gået konkurs.

Det oplyser Bounce i en meddelelse til pressen.

'Bestyrelsen i BOUNCE har besluttet at begære BOUNCE Scandinavia Holding AB konkurs. Ansøgningen er forelagt Retten i Stockholm torsdag den 18. juni 2020, skriver de om moderselskabet i Sverige.

Det kommer dog også til at påvirke aktiverne i Danmark, og virksomheden har indleveret deres konkursbegæring til retten i Hillerød.

– En grundlæggende velfungerende forretning – som viste positive tal i 2019 og begyndelsen af 2020 – er blevet tvunget i knæ af COVID-19. Desværre er vi nået enden af vejen efter flere måneders intensiv indsats for at redde virksomheden, siger Pernilla Isaksson, administrerende direktør for BOUNCE.

Alle bookinger i fremtiden er nu aflyst, og Bounce i Fields holder lukket.