Underskriftindsamling for 'Hejremanden': - Der skal være plads til alle

'Hejremanden' på Frederiksberg ynder at fodre store sultne fugle, men det er ikke alle, der er lige begejstrede for den slags. Derfor skrider kommunen ind

Hvis man ønskede at stoppe 'Hejremanden' i at fodre fiskehejrer i Frederiksberg Have, burde det være sket for længst. Det mener Susanne Hollebo, der har været med til at lave en underskriftindsamling for at støtte ham

Debatten om 'Hejremanden', Erik Andersen, fortsætter.

Han har gennem to årtier fodret fiskehejrer i Frederiksberg Have, indtil det blev forbudt i 2020.

- Det er synd, mener Susanne Hollenbo, der har været med til at lave underskriftindsamlingen 'Støt Hejremanden på Frederiksberg'.

Susanne Hollenbo håber, at Erik Andersen også kendt som Hejremanden kan komme tilbage i Frederiksberg Have. Foto: Tariq Mikkel Khan

Forbudt for 25 år siden

Susanne Hollenbo undrer sig over, at man ikke har taget fat i Erik Andersen og andre, der fodrede fugle i Frederiksberg Have, langt før, hvis det var så stort et problem.

Især fordi Erik Andersen havde sin faste gang i haven, indtil det blev forbudt.

- Argumenterne om, at det skader vandløb, er for dårlige. Fiskehejrerne bliver fodret på land. Man har bare set sig gal på den her mand. Hvis man ville have stoppet fodringen, skulle det være sket for 25 år siden og ikke nu.

Susanne Hollenbo har været med til at lave underskriftindsamlingen 'Støt Hejremanden på Frederiksberg'. Privatfoto

- Jeg håber for ham og dyrene, at han kan komme tilbage i Frederiksberg Have eller lige uden for haven, siger hun til Ekstra Bladet.

15. februar havde 118 personer valgt at give deres støtte. 23. februar steg tallet til 1198, og 27. februar har 1239 personer skrevet under.

Desuden har Susanne Hollenbo oprettet en gruppe på Facebook med samme navn som underskriftindsamlingen.

Nytter det?

Ekstra Bladet har kontaktet Slots- og Kulturstyrelsen, der er ansvarlige for fodringsforbuddet i Frederiksberg Have, for at få svar på, hvorfor beslutningen ikke er kommet før 2020.

Men også hvorvidt en underskriftindsamling kan omgøre styrelsens beslutning. Sidste del svarer styrelsen ikke på.

'Vandkvaliteten er gennem årene blevet kraftigt forværret, og i 2017 stod det så skidt til, at styrelsen besluttede at undersøge, om et fodringsforbud ville have en gavnlig effekt - først med et forsøg i Schweizersøen.'

'Forsøget i Schweizersøen viste målbare, gavnlige resultater for vandmiljø og dyreliv, og derfor udvidede styrelsen fodringsforbuddet i 2020 til at omfatte hele haven, med opbakning fra Dansk Ornitologisk Forening og naturvejlederne i Frederiksberg Kommune.'

Erik Andersen har fodret fiskehejre på Frederiksberg i over 20 år. Foto: Tariq Mikkel Khan

Rykker rundt

Tiden må vise, om Erik Andersen kan blive siddende på sin lille plet ved Frederiksberg Hovedbibliotek. Han er nemlig blevet rykket rundt et par gange.

Ekstra Bladet mødte ham på den grønne plet for at høre, hvordan han har det med at blive rykket dertil.

- Jeg bliver nødt til at følge andres regler, men de (kommunen, red.) bliver ved med at sende mig videre.

- Hvis jeg ikke må sidde her, hvor må jeg så, spurgte han.

