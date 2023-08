Underskud på 51 milliarder

51.000.000.000.

51 milliarder, et ubeskriveligt stort tal. Men ikke desto mindre er det, hvad en af kinas største entreprenører, Gountry Garden, forventer deres underskud ender på.

Ikke for hele året, men blot de første seks måneder af 2023.

Samme tid er aktierne i Country Garden faldet med 10 procent.

Det skriver BBC.

Og det er endnu et tegn på, at verdens anden største økonomi ser ind i alvorlige problemer.

For ikke nok med, at Kina ser ind i deflation for første gang i to år, så er eksporten faldet drastisk, og arbejdsløsheden blandt unge kinesere er rekordhøj.

Kæmpe forskel på 2022

Det gigantiske underskud står i voldsom kontrast til 2022, hvor firmaet havde et overskud på 265 millioner dollar - 1.8 milliarder danske kroner.

Firmaet har oven på det katastrofale regnskab nedsat en taskforce, med deres direktør, Yang Huiyan, i spidsen.

Yangs fornemmeste opgave bliver, at finde måder man kan vende skuden på.

Sætter gang i spekulationer

Det dårlige regnskab fra Country Garden, har sat gang i spekulationer om, hvor godt kinas økonomi klarer sig på bagkant af covid.

Ikke nok med den rekordhøje arbejdsløshed blandt unge kinesere, står 11.56 millioner unge universitetsstuderende, hvilket også er rekordhøjt, klar til at komme ud på arbejdsmarkedet i år.

USAs præsident, Joe Biden, har udtalt, at Kina er i store problemer, og fremhæver specielt deres høje arbejdsløshed samt den høje alder hos de arbejdende kinesere.