Undersøgelse: Astra Zenecas coronavaccine er sikker og effektiv

Vaccinen mod corona fra Oxford og Astra Zeneca er både sikker og effektiv.

Sådan lyder konklusionen, som forskere har lavet og publiceret i det anerkendte tidsskrift The Lancet.

I alt er vaccinen testet på 23.848 personer mellem 23. april og 4. november 2020 fordelt mellem Storbritannien, Brasilien og Sydafrika, hvor hovedparten af deltagerne var mellem 18 og 55 år gammel.

Studierne viser desuden, at vaccinen er effektiv for mere end 70 procent, når de er vaccineret to gange, mens den ligger over 64 procent efter en vaccine.

Undersøgelserne viser, at vaccinen kan reducere smitten, ligesom den beskytter mod sygdom og død.

Og overordnet konkluderer forskerne, at vaccinen 'har en god sikkerhed'.