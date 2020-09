Undersøgelse: Corona kan måles i kloakker

En undersøgelse viser, at koncentrationen af coronaspor i kloakker steg og faldt i et mønster, der passer med registrerede smittetilfælde i Paris

Coronavirus kan måles i kloakvand, og udbrud kan således opdages tidligere, hvis man måler vandet.

Sådan lyder konklusionen i en undersøgelse fra Paris, skriver Illustreret Videnskab.

I undersøgelsen, som blev foretaget fra 5. marts til 23. april, og som ikke er peer-reviewed, har en række forskere fundet arvemateriale, RNA, fra coronavirus i prøver fra kloakvand.

Prøverne viste, at koncentrationen af RNA fra virussen steg og faldt i et mønster, der passer med de registrerede smittetilfælde i den franske hovedstad.

Målte virussen tidligt

Allerede da undersøgelsen gik i gang 5. marts, målte forskerne RNA fra coronavirus i spildevandet. På det tidspunkt var der kun registreret 91 smittede i Paris, og ingen var endnu døde med virussen.

I perioden, undersøgelsen strakte sig over, kunne forskerne se en stigning i RNA-koncentrationen forud for stigningen i antallet af registrerede smittetilfælde. Ligeledes kunne de se en udfladning i tilfældene, efter byen blev lukket ned.

I rapporten om undersøgelsen skriver forskerne således, at de konkluderer, at undersøgelsen kan bruges til at overvåge smitteudbrud med coronavirus, og at metoden kan bidrage med 'vigtig information og forbedre overvågningen af sars-cov-2 udbredelsen på lokalt eller regionalt niveau'.

Ifølge Illustreret Videnskab arbejder en række lande, herunder Holland og Australien, lige nu på at udvikle og anvende tests af kloakker i kampen mod smitteudbredelse.

Coronavirus i spildevand smitter ikke, da virussen bliver nedbrudt uden for kroppen.