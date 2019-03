Undersøgelse: De nære ting skal besluttes lokalt

Næsten otte ud af ti borgere foretrækker, at de nære ting som normeringen i vuggestuen og maden på plejehjemmet skal afgøres af lokalpolitikerne.

Det viser en YouGov undersøgelse lavet for det kommunale nyhedsbrev Momentum op til det store årlige kommunale topmøde i Aalborg torsdag og fredag.

77 procent af de adspurgte synes, det er vigtigt eller meget vigtigt, at beslutninger om lokale forhold træffes af politikere tæt på dem selv.

- Jeg synes, det er et meget klart signal også til Folketinget, om at det er vigtigt at passe på det decentrale Danmark og det lokale demokrati, siger formand for Kommunernes Landsforening (KL) Jacob Bundsgaard (S).

Han kan se, hvordan landspolitikerne på Christiansborg i stigende grad forsøger at blande sig i kommunernes opgaver.

- Vi skal til stadighed kæmpe for at holde mange beslutninger lokale. Flere partier synes, at minimumsnormeringer i daginstitutioner er bedst, eller at vi skal have ens skatteprocent for alle kommuner. Andre vil blande sig i, hvor mange bade de ældre skal have, og hvor ofte de skal have gjort rent, siger Bundsgaard.

- Det gør kun prioriteringerne endnu vanskelige lokalt. Man får også mindre ud af pengene, hvis man gør det på den måde. Derfor skal folketingspolitikerne holde sig i skindet, siger han.

Han mener, at landspolitikerne skal tænke sig grundigt om, før de indskrænker det lokalpolitiske råderum. Og at de bør lytte til, at borgerne er glade for det decentrale Danmark

- Virkeligheden er, at kommunerne er forskellige og har forskellige prioriteringer, siger KL-formanden.

- Undersøgelsen viser stor opbakning til de lokale beslutninger og de politikere, der er helt tæt på, og som man møder i Kvickly eller spiller fodbold om lørdagen. Borgerne er trygge ved de beslutninger, de tager. Det synes Christiansborg skal have respekt for.