Undersøgelse: Menneskelig fejl førte til slettede mails i styrelse

Ekstern undersøgelse fastslår, at det var en menneskelig fejl, der førte til, at Sundhedsdatastyrelsen slettede en stor bunke mails i 2020. 85-90 procent af mails er gendannet

En ekstern undersøgelse slår fast, at det var en menneskelig fejl, at en lang række mails blev slettet fra Sundhedsdatastyrelsen i 2020.

Det oplyser styrelsen i en pressemeddelelse.

'Det var en utilsigtet, menneskelig fejl, der var skyld i, at Sundhedsdatastyrelsen sidste år slettede alle sendte mails i mailboksene hos ansatte i Statens Serum Institut, Sundhedsdatastyrelsen og Koncern HR.'

'Det konkluderer en ekstern undersøgelse, som revisionsfirmaet KPMG har foretaget af sagsforløbet omkring de slettede mails. Et forløb, som Sundhedsdatastyrelsen beklager meget,' skriver styrelsen i en pressemeddelelse.

Ansatte i Statens Serum Institut har fået slettet sendte mails

En række alvorlige fejl

Revisionsfirmaet KPMG konkluderer i den eksterne undersøgelse, at 'hændelsesforløbet har været karakteriseret af en række alvorlige fejl'.

- KPMG finder det bekymrende, at det tilsyneladende har været relativt let at foretage så indgribende ændringer i systemets indstillinger, uden at dette er blevet bemærket af hverken den pågældende medarbejder eller den driftsorganisation, som er ansvarlig for systemet, fremgår det af rapporten.

Derudover finder revisionsfirmaet det 'kritisabelt', at 'Sundhedsdatastyrelsen ikke har haft kendskab til eller kontrol af, hvor lang tid styrelsen reelt havde til rådighed til at genskabe de slettede mails'.

Dybt ulykkelig

Direktør i Sundhedsdatastyrelsen Lisbeth Nielsen lægger sig fladt ned. De beklager, at fejlen er opstået i første omgang.

- Det er en sag, vi er dybt ulykkelige over, og som vi ikke har håndteret godt nok. Vi formåede ikke at inddæmme konsekvenserne af den menneskelige fejl og var ikke systematiske nok i vores tilgang til at løse problemet, da mailene blev slettet.

- Her burde vi have stoppet op og dobbelttjekket, hvor lang tid vi havde til at genskabe de slettede mails, siger Lisbeth Nielsen.

Størstedelen af mails gendannet

Det er lykkes for Sundhedsdatastyrelsen at gendanne 85-90 procent af de slettede mails, fremgår det af pressemeddelelsen.

- Vi har brugt mange kræfter på at mindske konsekvenserne og genskabe de slettede mails. Derfor er vi også glade for, at det er lykkedes os at genskabe så mange af de slettede mails, siger Lisbeth Nielsen.

Slettede mails: Grænseoverskridende og vanvittig