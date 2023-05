Undersøger giftfund ved daginstitution

Jorden er giftig.

Den populære børneleg ser lige nu ud til at være virkelighed i Holbæk, hvor Region Sjælland har fundet giftforurening i jorden ved boligområdet Baggesens Have i Holbæk.

Det skriver TV2 Øst.

- Vi tager det meget alvorligt. Og vi har samtidig skrevet til Miljøstyrelsen omkring vores fund, siger Ane-Marie Westergaard, der er funktionschef i afdelingen for jordforurening og grundvandsbeskyttelse i Region Sjælland, og uddyber:

- Fundet blev gjort i jorden under en daginstitution i Holbæk.

Prøver af jorden

Der blev blandt andet fundet grundstoffet arsen og rester af den frygtede gift DDT og dens nedbrydningsstof DDE. Begge stoffer kan sættes i forbindelse med sprøjtning af frugttræer.

Derfor vil Region Sjælland i juni tage prøver af jorden i området for at finde ud af, hvor vidt forureningen dækker.

- Vi holdt et informationsmøde for de berørte borgere den 11. maj. Og vi er bekymrede over det her fund, fordi det ikke er første gang, vi finder netop disse stoffer i jorden under gamle frugtplantager, fortæller Ane-Marie Westergaard til lokalmediet.