Undersøger mystisk massedød: Hvaler skyller op på stranden

Siden starten af året er der skyllet omkring 70 døde hvaler op på stranden langs den amerikanske vestkyst.

Det får nu amerikanske forskere til at slå alarm, fordi det er et usædvanligt højt antal, der er strandet. Faktisk er der ikke set flere strandede hvaler siden år 2000.

Det skriver engelske The Guardian.

Flere døde

Forskerne hos 'National Oceanic and Atmospheric Administration' kalder fænomenet for 'en usædvanlig dødelig begivenhed', og derfor har de givet flere ressourcer til at efterforske årsagen.

Normalt strander der kun gennemsnitligt 35 hvaler langs den amerikanske kyst på et år.

De strandede hvaler er ifølge forskerne kun en brøkdel af de dødsfald, der sker. Resten falder enten til havets bund eller strander på steder, hvor man ikke opdager dem.

Flere af hvalerne var underernærede, men det var ikke gældende hos dem alle, så derfor leder forskerne stadig efter en anden årsag.

Mange teorier

Hvert år foretager gråhvalerne en lang rejse, hvor de starter med at svømme nordpå til Arktis i foråret. Her spiser de sig tykke, så de kan holde til den næste rejse, som går sydpå.

Herfra svømmer de ned langs den amerikanske kyst til Mexico, hvor de yngler. Under hele rejsen sydpå spiser de stort set ikke, men lever i stedet af det lager, de fik bygget op i Arktis.

Derfor er en af teorierne om massedøden, at klimaforandringer gør, at gråhvalerne ikke kan finde nok føde ved Arktis. Denne teori underbygges af, at flere af hvalerne var underernærede.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Årsagen til de mange hvalers død undersøges. Foto: Ritzau Scanpix

Gråhvalerne blev fjernet fra listen over truede dyrearter i 1994, og siden da er bestanden steget betragteligt. Det antages, at der i dag er omkring 27.000 individer.

En anden teori går derfor ud på, at der simpelthen er kommet for mange af dem i havene, til at de alle kan overleve.

Tidligere undersøgelse

Tilbage i år 2000 skyllede der mere end 100 hvaler op på kysten i USA.

Derfor erklærede 'National Oceanic and Atmospheric Administration' det også dengang for en 'usædvanligt dødelig begivenhed' og igangsatte en undersøgelse.

Man fandt dog aldrig ud af, hvad årsagen var.