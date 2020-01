Undersøger skandale: Badende soldater lagt på Pornhub

En skandale i USA er under opsejling. Det er kommet frem, at søfolk på den amerikanske flåde er blevet optaget på video i et badeværelse, og efterfølgende er videoerne blevet lækket på pornosiden Pornhub.

Det skriver det amerikanske medie NBC News.

Mediet skriver, at man er i gang med at undersøge sagen nærmere. Det vides derfor ikke endnu, hvordan videoerne er havnet på Pornhub.

Alle videoerne er siden blevet fjernet fra siden på opfordring af militæret, oplyser vicepræsident i Pornhub, Blake White.

- Vi arbejder i øjeblikket sammen med dem (militæret, red.) for at hjælpe dem med deres efterforskning. Her hos Pornhub fjerner vi øjeblikkeligt indhold, som er imod vores brugerbetingelser, så snart vi bliver gjort opmærksomme på det, siger vicepræsidenten.

Man ved dog allerede, at videoerne blev opdaget tidligere på måneden af en agent for Naval Criminal Investigative Service (den amerikanske flådes efterretningstjeneste, red.).

Her viste flere af videoerne søfolk og marinesoldater i uniform med synlige navneskilte. Ifølge to amerikanske militære embedsmænd inkluderer videoerne også civile.

Optagelserne viser angiveligt, hvordan søfolkene og marinesoldaterne blev filmet, mens de skiftede tøj.

Tjenestemændene mener, at videoerne er blevet taget gennem et lille udkigshul, men de har ingen oplysninger om, at der skulle være tale om nogen seksuelle handlinger i videoerne.

Embedsmænd fortæller ifølge NBC News, at nogle af personerne i videoerne var tilknyttet skibet USS Emory S. Land, som ligger til land i havnen på øen Guam.

Det er endnu uvist, i hvor lang tid videoerne blev optaget, og hvornår de er blevet optaget.