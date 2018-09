Undersøges af Fødevarestyrelsen: Kendt tv-vært frontfigur for cannabis-kosttilskud

Tidligere tv-vært Bent Burg har fundet lykken som ansigt udadtil for cannabis-kosttilskud. Fødevarestyrelsen undersøger nu produktet efter at have modtaget klager

'Det kendte Movizin-produkt. Nu med cannabis'.

Således annoncerer Wellvitas for deres nye kosttilskud, der netop er blevet lanceret med tidligere Lykkehjulet-vært Bent Burg som frontfigur.

Grunden til at et cannabisprodukt kan være så markant annonceret med et så kendt ansigt i front skyldes, at en nylig lovændring fra juli 2018 har åbnet op for, at man nu kan markedsføre produkter med en mindre mængde af det euforiserende stof THC, som findes i cannabisplanten.

Det gør Wellvita nu med deres ambassadør Bengt Burg i front.

Cannabis-planten Cannabisplanten er et af de mest benyttede rusmidler i verden.

De to mest kendte stoffer i planten er THC og CBD.

THC-stoffet har den euforiserende effekt som kendetegner cannabis.

CBD-stoffet har ingen euforiserende effekt. Kilder: Lægemiddelstyrelsen, Fødevarestyrelsen. Vis mere Luk

Undersøges af Fødevarestyrelsen

Det nye cannabisholdige produkt er dog ikke faldet i god jord hos alle.

- Vi har allerede fået et par klager over produktet. Vi skal lave det, der hedder en produktsikkerhedskontrol for at sikre os, at produktet følger reglerne om THC- og CBD-indhold. Vi har tirsdag anmodet Wellvita om at fremsende dokumentation for indhold af disse kemiske stoffer, siger Jan Petersen, ansat i Kosttilskudsgruppen i Fødevarestyrelsen.

- Hvis det viser sig, at produktet ikke følger reglerne, så vil udbyderen få et forbud mod markedsføring af produktet. Hvis produktet derudover vurderes til at være sundhedsskadeligt at indtage, vil virksomheden også få en bøde, siger han.

Forstår ikke klager

Da Ekstra Bladet præsenterer Wellvitas direktør Claus Toft Glerup for informationerne om, at Fødevarestyrelsen har modtaget klager, er han uforstående, idet han selv har været i kontakt med Fødevarestyrelsen.

Men Ekstra Bladet har altså modtaget bekræftelse fra Fødevarestyrelsen om, at de per mandag 3. september havde modtaget to klager.

Glerup frygter ikke, at salget af cannabis-kosttilskuddet kommer til at have nogle negative konsekvenser for Wellvitas.

- Vi sælger jo bare plantemedicin, det har vi altid gjort. Det er ikke vores skyld, at cannabisplanten tidligere er blevet misbrugt, siger han til Ekstra Bladet.

Cannabis-lovgivning Der har før eksisteret nultolerance i Danmark for markedsføring af THC-holdige produkter.

Med den nye lovgivning (Juli 2018) er det blevet lovligt at markedsføre produkter med et THC indhold på under 0,2 procent.

Hvis indholdet af THC er for højt må produktet ikke markedsføres.

Hvis indholdet af CBD er for højt, skal det vurderes, om produktet skal markedsføres som lægemiddel. Kilder: Lægemiddelstyrelsen, Fødevarestyrelsen. Vis mere Luk

Vigtigt at være varsom generelt

Ifølge Jan Petersen fra Fødevarestyrelsen er det særligt vigtigt at være varsom, når det kommer til kosttilskud.

- Kosttilskud er noget, man skal kunne indtage hver dag, uden at det har sundhedsskadelige virkninger. Mange mennesker spiser det samme kosttilskud gennem et helt voksenliv. Det er derfor meget afgørende, at kosttilskud ikke kan udgøre en sundhedsrisiko, siger han til Ekstra Bladet.

Det er stadig ikke vurderet, om Wellvitas produkt faktisk er skadeligt. Det vil vise sig, så snart Fødevarestyrelsen har afsluttet deres produktsikkerhedskontrol.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Wellvita-ambassadøren Bengt Burg omkring hans deltagelse i Wellvitas kampagne, men han har ikke ønsket at udtale sig.