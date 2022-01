Undervisere: 'Ingen væsentlig forskel på coronapas og jødepas'

En opsigtsvækkende mail er tikket ind hos 120 studerende på CBS, Copenhagen Business School.

Afsenderne er to undervisere, Rasmus Hougaard Nielsen og Ole Bjerg, der gør det klart, at de forholder sig yderst kritisk til coronapas og den generelle coronahåndtering.

I mailen skriver de, at de ikke vil vende tilbage til CBS i det her semester, så længe der er krav om at vise coronapas på universitetet.

De to lektorer underviser begge i makroøkonomi, og de skulle efter planen have undervist i faget fra 31. januar.

I mailen, som Ekstra Bladet er besiddelse af, kommer de to undervisere med flere sammenligninger mellem corona-håndteringen og begivenheder under og efter 2. verdenskring.

Nürnberg 2.0

'For os er der ingen væsentlig forskel på coronapasset og det jødepas, som blev indført under Anden Verdenskrig,' skriver Ole Bjerg og Rasmus Hougaard Nielsen blandt andet i mailen. Her refererer de til jødepasset, som borgere i nazi-tyskland skulle have på sig, for at dokumentere om de havde jødisk ophav eller ej.

Underviserne skriver også i mailen, at de forventer et 'Nürnberg 2.0', altså et retsligt efterspil efter corona-pandemien, a la det man så efter 2. verdenskrig, hvor ledende nazister blev dømt for deres medvirken til Holocaust.

Ekstra Bladet har talt med flere studerende, der har modtaget mailen. De har haft Ole Bjerg som underviser.

Ole Bjerg er lektor på CBS. Han har tidligere deltaget i 'Debatten' på DR2, hvor emnet var identitetspolitik. Foto: Privatfoto

De beskriver ham som en - til tider - sød og engageret underviser, men kalder indholdet af brevet 'absurd' og 'konspiratorisk'. De fortæller også, at han førhen har brugt det meste af undervisningstimer på at fremlægge sine holdninger til corona i stedet for at undervise i det relevante fag.

'Genterapi-indsprøjninger' og 'personlig suverænitet'

I mailen forholder Ole Bjerg og Rasmus Hougaard sig - mildt sagt - kritisk til coronapasset og coronahåndteringen generelt.

De skriver, at de ikke går med maske, fordi det er et 'dehumaniserende symbol på underkastelse'. De vil heller ikke lade sig teste, fordi det er 'et overgreb mod vores kropslige suverænitet'.

Heller ikke vaccinerne går fri i Rasmus Hougaard og Ole Bjergs kritik, som de kalder 'genterapiindsprøjtninger'.

'De begrundelser for lockdowns, masker, tests, indsprøjtninger og andre coronarelaterede restriktioner,(...) er ikke baseret på facts, sund fornuft og videnskabelig viden. Restriktionerne er i stedet blevet båret frem af løgne, frygt, panik, massehysteri, vildledende brug af statistik og rå magt. Sandhed og videnskabelig viden er grundlaget for al praksis på et universitet. Hvis vi ikke står ved det princip, så har vi ingen berettigelse i samfundet,' lyder det i et afsnit af den to sider lange mail.

De to undervisere kommer, på trods af de hårde beskyldninger, ikke med nogle henvisninger til relevant forskning eller andre belæg, der kan bakke op om deres påstande.

Intet svar fra CBS

Ole Bjerg bekræfter overfor Ekstra Bladet, at han skrevet mailen, men han har ikke ønsket at stille op til interview.

'Jeg har ikke i øjeblikket yderligere kommentarer udover det, der allerede står i teksten til de studerende,' skriver Ole Bjerg.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra ledelsen på CBS. Vi ville gerne have spurgt ledelsen, om de to undervisere stadig er ansat, og hvad de synes om, at to lektorer i kraft af deres hverv på skolen, skriver udokumenterede påstande om corona ud til de studerende.

CBS er ikke vendt tilbage.