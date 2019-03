Undervisningsminister om spionprogram: Kører efter planen

Der er ikke udsigt til, at danske gymnasieelever slipper for at lade sig overvåge under sommerens eksaminer.

I et skriftligt svar til Ekstra Bladet fastholder undervisningsminister Merete Riisager fra Liberal Alliance således, at Den Digitale Prøvevagt er på ret kurs.

'Da jeg i december 2017 foreslog gymnasieforligskredsen at udvikle og indføre et monitoreringsværktøj var der accept af det og tilslutning til finansieringen af det.'

'Her blev det overordnede indhold af programmet lagt frem - blandt andet at programmet skulle logge de handlinger, som eksaminanden foretager på sin computer under prøven.'

Sikkert og trygt

Merete Riisager anerkender, at der har været utryghed omkring programmet, men er sikker på, at der løsningen bliver god og sikker.

'Det vigtigt for mig at understrege, at det hele tiden har været en prioriteret, at vi ville lave en løsning, der var sikker og tryg at bruge for eksaminanderne.'

'Generalprøven er blevet gennemført i dag som planlagt. Nu skal de to styrelser evaluere generalprøven sammen med leverandøren. Det er sædvanlig praksis og skal gøres ordentligt.'

Kræver møde i næste uge

Sagen er dog ikke slut, hvis de står til Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten. De tre partier har nemlig bedt ministeren om et møde allerede i næste uge.

Her håber Jacob Mark, der er undervisningsordfører i SF, at det lykkes at få Den Digitale Prøvevagt droppet i den nuværende form.

- Vi er nødt til at lytte til de mange utrygge elever, forældre, lærere og rektorer, som nu har meldt sig i debatten.

- Der har simpelthen været for meget uklarhed om, hvordan det her virker.

- Men jeg mener også, at man er nødt til at begynde helt forfra, så vi kan få lavet et program og gemt data på en meget mere tryg måde.

Han anerkender, at målet med programmet er at forhindre snyd.

- Men snyderiet har i dag et meget lille omfang, og den her løsning holder altså ikke.

Har et kæmpe ansvar

Jacob Mark opfordrer samtidig Merete Riisager til at være mere tydelig i sin kommunikation omkring det omstridte program.

- Jeg mener, at undervisningsministeren har et meget stort ansvar for, at der er skabt så meget usikkerhed.

- Blandt andet når man lover, at eleverne kan teste frivilligt, men fortsætter som om, at intet er sket, og elever i dag derfor alligevel tvinges til at bruge programmet. Det er ikke i orden.