Undgå Black Friday-fælde: Husk særlig detalje

Sæsonen for store udsalgsdage er over os - men det er sæsonen for fejlkøb også.

Vi lader os nemlig ofte rive med af den hektiske shoppestemning og store skilte med 'chokpris', 'begrænset mængde' eller 'kun i dag'.

Og gør vi et køb, som vi efterfølgende fortryder, så er det ikke altid en mulighed at aflevere varen retur, advarer Maria Liljeqvist, seniorjurist hos Forbrugerrådet Tænk.

Butikkerne bestemmer selv

Særligt hvis man svinger dankortet i en mindre, fysisk butik, skal man være opmærksom.

- Det, du skal være opmærksom på, når du går ind i de små butikker, det er, at det er op til den enkelte fysiske butik, hvad for nogle rettigheder, de vil give dig udover to års reklamationsret efter købeloven. Den kan de ikke fraskrive sig.

Se også: Pas på: Black friday kan koste dig dyrt

- Men en mindre butik kan godt skrive, at den her vare kan byttes for eksempel i otte dage, eller at fordi det er en udsalgsvare, så er der en mindre eller slet ingen mulighed for at bytte, forklarer Maria Liljeqvist.

Også på internettet skal man passe på, hvis man vil handle på for eksempel Black Friday. Få her råd til sikker onlineshopping. Producer: Lasse Brøndal

Husk at dokumentere mundtlige aftaler

December er for de fleste danskere en dyr måned, og derfor er der også mange, der bruger shoppehøjtider som Black Friday og Cyber Monday til at få styr på julegaverne.

- Hvis man køber en julegave på Black Friday, og man kun har for eksempel otte dages fortrydelsesret, så betyder det jo, at man kan risikere at stå med en gave, som ikke kan byttes og som man ikke kan få pengene tilbage for - medmindre du har aftalt det med butikken og kan dokumenteret det.

Se også: Sælger fladskærme med falske tilbud

Det er dog vigtigt, at man får skrevet særlige aftaler med en butik ned.

- Så du skal sørge for at finde ud af, hvad dine rettigheder er, og hvis du så får de rettigheder, du gerne vil have, så få dem skrevet ned, for eksempel på kvitteringen, lyder det fra Maria Liljeqvist.

Er rabatten så stor, som du tror?

Des højere rabat, des bedre pris, er den udbredte logik blandt forbrugere.

Det er dog ikke altid tilfældet, og derfor er et andet råd fra Forbrugerrådet Tænk, at man tager sig tid til at undersøge prisen på de varer, man ønsker at købe.

- Der er mange undersøgelser, blandt andet af Pricerunner og Forbrugerrådet Tænk, der viser, at priserne op til Black Friday tit bliver skruede op.

- Det vil sige, at den rabat, du ser på Black Friday, den er ikke ensbetydende med, at du gør en god handel på selve dagen. Du vil ofte opdage, at varen er sat kunstigt op for derved at skabe et billede af en kæmpestor rabat.

- Vi anbefaler, at man går ind på Pricerunner og tjekker prishistorikken på varen. Så kan man se, om den her vares pris i virkeligheden har været lige så god på et andet tidspunkt, forklarer Maria Liljeqvist.

Se også: Advarer forbrugerne mod black friday-tilbud

Pas på: Hvert tredje tilbud på singles day er falsk