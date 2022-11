Undgå skattesmæk: Nu kan du rette i din forskudsopgørelse

Henning Boye Hansen, skatteekspert hos BDO, fortæller, hvad du skal være særlig opmærksom på, når forskudsopgørelsen for 2023 åbner tirsdag 15. november

Fradrag mig her og fradrag mig der.

Forskudsopgørelsen åbner tirsdag, og det kan være en jungle at finde rundt i. Men frygt ej, Ekstra Bladet har talt med en skattehaj.

Især for 150.000 boligejere kan forskudsopgørelsen i år være særlig vigtig, fortæller skatteekspert i BDO Henning Boye Hansen til Ekstra Bladet.

Det skyldes, at disse boligejere - ifølge Finans Danmark - har omlagt lån. De har benyttet sig af den højere rente til at skære en luns af deres boliggæld. Derfor kan der være penge at hente i sin forskudsopørelse.

- De fleste har omlagt lån til en højere rente. Det betyder, at det tal for renteudgifter, der står på din forskudsopgørelse, vil være for lavt.

- Tallet vil være lavt, fordi det fortrykte tal, som de sætter ind, enten er hentet fra årsopgørelsen fra 2021 eller fra forskudsopgørelsen fra 2022. I næsten alle tilfælde vil det være for lavt i forhold til virkeligheden, siger Henning Boye Hansen.

Tjek din opgørelse

Ifølge Henning Boye Hansen er der to muligheder for dem, der har lagt deres lån om.

- Det ene er, at man går ind og retter tallet på sin forskudsopgørelse til de renteudgifter, som man forventer, man skal betale i 2023, og som fremgår af de låneoversigter, man har fået fra sit realkreditinstitut.

- Den anden mulighed er, at man kører videre med den forskudsopgørelse vel vidende, at tallet for renteudgifter er for lavt. Så kan man næsten med sikkerhed være garanteret overskydende skat i 2024.

Hvilken af de to muligheder, du skal benytte, handler om, hvor meget luft du har i din økonomi.

- De, der har en anstrengt økonomi, anbefaler jeg, at de går ind og retter i deres forskudsopgørelse. Hvis man ikke har det store behov, og man godt kan lide at få lidt i overskydende skat, er mit råd at lade det være. Så får man lidt højere overskydende skat, end man ellers er vant til i 2024.

Så meget kan du hente

Henning Boye Hansen fortæller, at for hver 10.000 kroner dine rentefradrag bliver øget, vil du får en overskydende skat på omkring 3.300 kroner.

Derudover erfarer Henning Boye Hansen, at de fleste er bekymrede for, hvorvidt deres indkomst står korrekt, men det bør være det sidste, man kigger på, fortæller skatteeksperten.

Tjener man mere, bliver man automatisk trukket mere, mens hvis man tjener mindre, er det omvendt. Det er sjældent lønnen, der giver restskat. Det er næsten altid de fradrag, man har på årsopgørelsen, der ender med at give restskat.

Derfor er det især én gruppe, der bør kaste et ekstra sæt øjne på sin forskudsopgørelse.

- Dem, der har behov for at kigge på årsopgørelsen, er dem vis økonomi har ændret sig væsentligt i de sidste 12 måneder. Det er blandt andet alle dem med låneomlægningerne - de skal gøre sig de her overvejelser, siger Henning Boye Hansen.

