Undgå skattesmæk: Nu lægger Skat din opgørelse ud

Torsdag åbner Skattestyrelsen op for, at danskerne kan ændre i deres forskudsopgørelse for 2020. Forskudsopgørelsen er ens personlige budget for det kommende år, og hvis man ikke får opgjort den korrekt, kan man risikere at skulle betale en restskat.

- Vi har mange oplysninger, men vi ved ikke alt. Derfor er det en god ide, hvis du bruger 10 minutter på at sikre, at oplysningerne i din forskudsopgørelse er rigtige. En korrekt og opdateret forskudsopgørelse er den bedste måde at sikre sig mod en uventet restskat på, siger Karoline Klaksvig, der er underdirektør i Skattestyrelsen i en pressemeddelelse.

I forskudsopgørelsen kan man indtaste sin forventede indkomst for næste år. Jo mere præcist beløbet er indtastet, jo større er sandsynligheden for, at du får det rigtige lønbeløb udbetalt og at du undgår, at skulle betale en unødvendig restskat.

Disse borgere bør være særligt opmærksomme på forskudsopgørelsen De ændringer i livet, der især bør give anledning til, at man bør tjekke forskudsopgørelsen er f.eks.: Nyt hus – fradrag for renteudgifter og betaling af ejendomsværdiskat

Omlægning af realkreditlån, hvor renteudgifterne ændrer sig

Nyt job, hvor lønnen stiger eller falder

Ny vej til arbejde, så kørselsfradraget ændrer sig

Ny udlejning af bolig

Nyt firma

Nygift eller nyskilt Forskudsopgørelsen kan ændres løbende i 2020, så den altid er opdateret, når der er sket ændringer i ens liv. Kilde: Skattestyrelsen

Nogle borgere bør ifølge skattestyrelsen være særligt opmærksomme på deres forskudsopgørelse.

- Pension, nyt hus og nyt job er typiske eksempler på ændringer i livet, der kræver, at man tjekker forskudsopgørelsen. Stemmer alle oplysninger og tal med virkeligheden, behøver man ikke gøre noget, men har man ændringer eller tilføjelser, kan man rette forskudsopgørelsen med det samme på skat.dk, siger Karoline Klaksvig.

Københavnerne betalte med restskat i 2018. Foto: Skattestyrelsen

Punktlige nordjyder

Indkomståret 2019 er af gode grunde ikke opgjort endnu, men i 2018 viste borgerne i Region Nordjylland sig som de bedste til at opgøre deres forskudsopgørelse. Her betalte betalte 78.918 borgere en beløb på gennemsnitligt 4442 kroner.

Værst stod det til i Region Hovedstaden, hvor 254.801 borgere betalte gennemsnitligt 5908 kroner i retsskat.