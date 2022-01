Undrer sig over mundbindskrav: - Store gener

Det er uforståeligt, hvorfor ansatte i detailbranchen fortsat skal bære mundbind.

Det mener formand for HK Handel, Mette Høgh.

'Vi savner en forklaring på, hvorfor det er nødvendigt at forlænge kravet om mundbind hos ansatte i detailbranchen, der i øvrigt er mere end villige til at fremvise gyldige coronapas', skriver hun i en mail til Ekstra Bladet.

Reaktionen kommer efter onsdagens pressemøde, hvor blandt andre sundhedsminister Magnus Heunicke præsenterede lempelser af flere af de nuværende restriktioner.

Tager det ikke alvorligt

Formanden undrer sig over, at mundbindet stort set ikke blev nævnt under pressemødet.

'Det er et krav, der har store gener for titusinder af mennesker i hele landet, som i øvrigt gør en rigtig stor indsats for at minimere smitten i butikkerne Når det ikke bliver forklaret, hvorfor det er nødvendigt at forlænge kravet, og der samtidig bliver lempet på en række andre restriktioner, virker det som om, at politikerne ikke tager alvorligt, hvor indgribende det her krav er', lyder det fra Mette Høgh.

Hun har fortsat et håb om, at man fra politisk side snarest vil kigge på at ændre reglerne for brug af mundbind for de ansatte.

'Vi håber derfor, at politikerne vil genoverveje proportionerne i de restriktioner, der skal forlænges', siger Mette Høgh, formand for HK Handel.

