Undskyldende S-politiker nægter nu klap i numsen

Steen Olsen nægter nu at have givet byrådskollega et klap bagi - efter at have undskyldt

Først undskyldte lokalpolitikeren Steen Olsen (S) for at have givet en kollega et klap i numsen, men nu nægter han at have gjort det.

Steen Olsen fra Slagelse Byråd blev landskendt efter at have indrømmet, at det var ham, som blev beskyldt for at have givet byrådskollega Sofie Janning (S) et klap bagi.

Men nu understreger han, at han ikke har indrømmet, at han har klasket Sofie Janning i numsen.

- Jeg lagde mig ikke fladt ned, som flere medier skriver. Jeg indrømmede blot, at det var mig, som Sofie Janning mente, havde klappet hende i røven, siger Steen Olsen til Ekstra Bladet.

Ifølge Steen Olsen var det for at få klargjort, at det ikke var de andre byrådsmedlemmer, der var tale om.

Ville beskytte kolleger

Sofie Janning havde i Radio4 fortalt om en hændelse sidste år, hvor hun til et udvalgsmøde var blevet klappet bagi.

I pressen, på Facebook og i byrådet i Slagelse spekulerede folk i, hvem der mon havde gjort det, men Sofie Janning ville ikke nævne mandens navn.

Steen Olsen ville altså beskytte sine mandlige kolleger, da han stod frem, som den beskyldte krænker.

- Når jeg indrømmer, at det mig hun peger på, så er det altså ikke det samme, som at indrømme, at jeg har gjort det, siger Steen Olsen.

Undskyldning

- Hvorfor sige undskyld, hvis du nægter, at det er dig?

- Jeg vil gerne sige undskyld, hvis det i Sofie Jannings verden er blevet opfattet som et klap i røven eller en krænkelse. Det er også derfor. jeg har snakket med hende om det. Det er en interessant snak om, hvor folks grænser går.

- Er vi enige om, at et klap i røven er en ret objektiv fysisk handling og ikke afgjort af, hvordan det opfattes af den enkelte?

Jo, det kan du have ret i.

- Så nægter du at have givet hende et klap i røven?

- Ja det gør jeg. Jeg har kørt filmen fra den aften inde i hovedet mange gange og er 100 procent sikker. Hvis jeg kunne huske at have gjort det, så var jeg helt sikkert mand nok til at gå frem og sige, at jeg har gjort det.

- Hun tager så fejl i, at du har givet hende et klap i røven, når du nu nægter det?

Ja. Men jeg anerkender, at hun har en anden mening om forløbet.

Snakken er vigtig

Han hilser snakken om krænkelser og om folks grænser velkommen. Det er ifølge ham en vigtig diskussion.

- Så sent som i aftes har vi haft et bestyrelsesmøde om, hvordan vi respekterer hinandens grænser. Det er da en super interessant snak, som alle kan lære af, siger Steen Olsen.

Folk opfatter ifølge ham episoder forskelligt, derfor er det også vigtigt, at sager fremover hurtigt kommer på tale, så der kan komme dialog og afklaring.

- Jeg havde intet hørt om episoden før, da det kom frem. Det skriger lidt til himlen, at det først kommer nu og har været forbi borgmesteren uden, at jeg har hørt noget, siger Steen Olsen.