Undskylder kæmpe skandale: 'Dybt ulykkeligt'

Regionrådsformand undskylder for, at et større antal patienter årligt kan have fået amputeret deres ben, hvor det kunne have været undgået

- Jeg vil gerne give dem en uforbeholden undskyldning for, at vi ikke har gjort vores arbejde gennem mange år godt nok.

Sådan lyder det fra formand for Region Midtjylland, Anders Kühnau, efter det er kommet frem, at et større antal patienter grundløst kan have fået amputeret deres ben. Ligeledes kan det også have kostet patienters liv.

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet, hvordan Anders Poulsen, efter et længere forløb i Region Midtjylland, fik amputeret begge ben.

En ekstern undersøgelse har vist, at der har været mangel på ressourcer og kompetencer i karkirurgien i Region Midtjylland. Derfor har patienterne fået for sen eller ingen forebyggende behandling, inden det var for sent, og benet måtte amputeres.

Kunne reddes

- Vi ved, der er nogle, hvor vi kunne have reddet benet, hvis vi havde givet dem for eksempelvis ballonudvidelse, fortæller regionrådsformanden.

- Og det er vi jo frygtelig kede af, lyder det fra Anders Kühnau.

Han fortæller, at de i regionen ikke har været klar over, at de haft så store udfordringer med kapaciteten.

Går mange år tilbage

Formanden fortæller, at de i øjeblikket er ved at klarlægge, hvor mange år det har stået på, men at de foreløbigt ved, at sagerne går tilbage til 2016.

- Så det er mange patienter, det her potentielt berører, fortæller Anders Kühnau.

- Jeg har det rigtig dårligt med, at det går ud over nogle patienter.

Kapaciteten rettes op

Anders Kühnau lover, at de er i gang med at rette kapaciteten op, så Region Midtjylland kan foretage de behandlinger, der er nødvendige.

Han fortæller, at de sender brev ud til alle, der har fået amputeret et ben, for at give dem mulighed for at klage og få en eventuel erstatning.

- Det er klart, det får ikke deres ben tilbage, lyder det fra formanden.

- Det er dybt ulykkeligt, det der er sket.