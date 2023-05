Undslap politiet i 30 år - nu er han dømt

Tirsdag blev en 55-årig britisk mand idømt mindst 29 års fængsel for mordet på en syvårig pige.

Drabet blev begået i 1992, og i mere end 30 år har David Boyd undgået straf, skriver The Guardian.

Den syvårige pige, Nikki Allan, blev dræbt en oktoberdag for tre årtier siden, efter at hun var blevet lokket med til en nedlagt bygning af den britiske mand. Motivet var ifølge anklagemyndigheden at begå en seksuel forbrydelse.

Da den lille pige gjorde modstand og skreg, slog Boyd hende i hovedet med en mursten og stak hende i brystet og maven 37 gange.

55-årige David Boyd er nu dømt for drabet på den lille pige. Foto: Northumbria Police

Uskyldig anholdt

I første omgang blev en uskyldig mand arresteret og hevet i retten, hvor han blev frikendt. I 2017 blev sagen genåbnet, da nye retsmedicinske metoder muliggjorde, at politiet kunne forbinde dna, der var fundet på den syvårige pige, med Boyd.

Han blev anholdt i 2018, og efter en omfattende eftersøgning, hvor yderligere 1000 mænd blev udelukket, er den 55-årige nu blevet fundet skyldig.

Selvom dommeren ved Newcastle Crown Court kaldte sagen 'ufattelig' og 'forfærdelig', var hun nødt til at dømme ham efter loven i 1992, hvor livtidsdomme var kortere. Var forbrydelsen sket i dag, havde minimumstiden været 37 år.

Moren til Nikki Allan har ifølge The Guardian beskrevet sin datter som et 'muntert og livligt barn' med 'et smukt smil', og som 'altid var mors pige'.