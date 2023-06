Undsluppen kænguru er flyttet ind hos familien Nielsen: - Har set den 200 gange

I mere end to måneder har en snu kænguru drevet gæk med dyrepassere fra en nærliggende zoo, hvor den er stukket af fra - samtidig har den fået et lige lovligt familiært forhold til en familie

Stop den lille kænguru, før den hopper igen.

Som de fleste nok husker fra den berømte børnesang, kan det være djævelsk svært at indfange en kænguru. Især hvis den har et stort skovområde at boltre sig på.

Netop er det tilfældet for en kænguru, som huserer hos familien Nielsen i den lille midtjyske by Haunstrup, kan TV Midtvest berette. Her har man siden påske haft en undsluppen kænguru fra den nærtliggende Jyllands Park Zoo hoppende rundt på matriklen.

Denne lille kænguru er efterhånden blevet et hverdagssyn uden for familiens vinduer. Privatfoto: Rasmus Kvist Nielsen

Hoppede ind i stuen

Søndag valgte kænguruen endda at slå et smut forbi familiens stue, fortæller familiefaren Rasmus Kvist Nielsen til Ekstra Bladet:

- Vi har nok set den 200 gange. Vi ser den dagligt, så den er vel nærmest flyttet ind, kan man godt sige. Her i søndags, hvor det var virkelig dejligt vejr, havde vi åbnet døren, og så hoppede den pludselig ind i stuen. Det kan jeg godt mærke, at den ikke skal.

Familien har 17 hektar land, hvor kænguruen de seneste måneder har løbet rundt med sin nyfødte unge.

Netop det faktum, at kænguruen har fået en unge og også kommer tæt på familiens hjem, hvor der er to mindre børn, betyder, at Rasmus Kvist Nielsen har fået nok.

- Den må gerne snart vende hjem. For mig handler det rigtig meget om dyrevelfærd. Vi kan konstatere, at den har en unge. Derfor er på tide, at zooen får fat i den her kænguru, så de kan passe på den, fortæller han.

Rasmus Kvist Nielsen har været i løbende dialog med Jyllands Park Zoo, som han gerne ser gør en lidt større indsats for at få kænguruen tilbage i folden.

- Det vil være rart for alle parter, hvis den snart kan komme hjem, understreger familiefaren.

Her ses kænguruen med sin unge. Privatfoto: Rasmus Kvist Nielsen

Svær at fange

Hos Jyllands Park Zoo er man meget kede af, at deres kænguruer er på fri fod. Man gør, alt hvad man kan få at få både mor og unge hjem igen, forsikrer dyrepasser Rikke Trampedach:

- Vi har reageret, når Rasmus har ringet til os og sagt, at de er på hans grund. Når vi så er kommet derud, flygter den (moren, red.) hurtigt, fordi den ser to eller tre dyrepassere med net. Den ved godt, at den skal fanges, og så kan dyr altså være ret snu.

- Men hvad gør I så nu, hvis det ikke virker med de net? Er der ikke andre måder at fange kænguruen på?

- Vi har aftalt med vores dyrlæge, at Rasmus skal kontakte ham, næste gang han ser den, og så håber vi på, at vores dyrlæge kan køre ud og bedøve den, så vi kan få dem begge hjem igen, lyder det afslutningsvist fra Rikke Trampedach.

Det er langtfra første gang, at en kænguru er stukket af fra en dansk zoo på det seneste.