Undtagelsestilstand er slut: Nu går festerne amok

Befolkningen i Spanien er sluppet fri af landets undtagelsestilstand, og borgerne har været hurtige til at indtage gaderne i landets store byer for at feste løs.

Det viser billeder fra blandt andet hovedstaden Madrid.

Byens borgmester José Luis Martínez-Almeida opfordrer dog til besindighed i kølvandet på weekendens vilde fester.

'Frihed indebærer ikke at have drukfester på gaden, da det ikke er tilladt i Madrid. Hver og en må indse, at der skal være plads til os alle, og at gadefester i Madrid ikke er frihed,' lød det fra borgmesteren søndag ifølge The Guardian.

Spanien har de seneste seks måneder været i undtagelsestilstand som følge af den voldsomme udvikling med stigende smittetal i forbindelse med coronapandemien.

I Barcelona mærkede man også festernes hede. Her blev der ifølge byens viceborgmester festet uden mundbind og uden afstandskrav, som det ses på billederne under:

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: Ritzau Scanpix/NACHO DOCE

Foto: Ritzau Scanpix/NACHO DOCE

Foto: Ritzau Scanpix/NACHO DOCE

Indtil videre er har 13,2 millioner borgere ud af landets 47 millioner modtaget mindst et stik med coronavaccinen.

I alt har 3,5 millioner været smittet med coronavirus med 79.000 dødsfald til følge.