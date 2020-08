Undtagelsestilstand: Tømmer hylderne og hamstrer toiletpapir

Et corona-pressemøde, hvor der erklæres undtagelsestilstand, får virkelig folk til at handle.

Altså i supermarkederne.

Folk stimler sammen i lange køer i australske Melbourne, efter det søndag blev meldt ud, at der fra dags dato indføres et udgangsforbud fra klokken 20 til 05 i de næste seks uger.

Efter en voldsom stigning i smittetrykket kommer der yderligere restriktioner. Foto: William West/Ritzau Scanpix

Der skal ikke gås ned på grøntsager. Foto: Klarissa Leahy

Panikindkøbene står både på toiletpapir og mad. Flere billeder fra storbyen viser, hvordan hylderne snart står tomme hen.

Med det nye udgangsforbud bliver det da også noget mere besværligt for beboerne i millionbyen at købe ind - dog ikke umuligt.

Folk skubber vogne rundt med deres mange varer. Foto: William West/Ritzau Scanpix

Fra søndag aften er det kun tilladt at én tager ud at handle efter klokken 20. Foto: William West/Ritzau Scanpix

Voldsom stigning

Efter klokken 20 er det tilladt, at én person forlader hjemmet for at handle ind inden for fem kilometer fra boligen.

De nye restriktioner, der har sendt borgerne ud i panikindkøb, er blev sat i værks efter en voldsom stigning i antallet af smittede.

Folk beskytter sig med mundmind. Foto: William West/Ritzau Scanpix

Der er sikkert snart tomt. Foto: Klarissa Leahy

Søndag blev der konstateret mellem 600 og 700 nye smittede, hvilket er mere end en fordobling fra lørdag til søndag.

Udendørs motion begrænses til én time dagligt, som skal foregå inden for kilometer fra hjemmet. Fritidsaktiviteter er ikke tilladt i perioden.