Undulater med fugleinfluenza aflivet i københavnsk ungdomsklub

Lørdag er 20 undulater og parakitter i en ungdomsklub i Valby blevet aflivet. De var smittet med den smitsomme fugleinfluenza, H5N8.

Det oplyser Fødevarestyrelsen.

Prøver fra Statens Serum Institut (SSI) viste sent fredag, at fuglene var smittet. Ud over fuglene er også ni høns blevet aflivet i ungdomsklubben.

- Vi afliver fuglene for at forebygge smittespredning til andre fugle, og opfordrer både professionelle fjerkræavlere og folk med hobbyhøns til at beskytte deres fjerkræ mod vilde fugle med overdækning og tag, siger Camilla Brasch Andersen, kontorchef i Fødevarestyrelsen.

Sygdommen er dog ikke farlig for mennesker. Der er heller ikke rapporteret om smittetilfælde til mennesker.

SSI oplyste i efteråret, at man ikke mener, det er sandsynligt, at mennesker kan blives smittet med virusset.

Flere europæiske lande er blevet ramt af fugleinfluenzaen i efteråret og vinteren, efter den kom med efterårets fugletræk fra Rusland og Kasakhstan.

Senest var Danmark også ramt i starten af januar. Her blev 9000 fjerkræ aflivet i Løvel nord for Viborg.

I december blev 700 fjerkræ ligeledes aflivet ved Jelling, mens der også blev set tilfælde af smitte ved vilde fugle og en besætning i Randers.

I Danmark blev der i november indført krav om indelukning af fjerkræ som følge af forhøjet trusselniveau for fugleinfluenza.

Normalt når en besætning bliver ramt oprettes en beskyttelseszone på tre kilometer og en overvågningszone på 10 kilometer i mindst en måned.

Ved smitteudbruddet i ungdomsklubben i Valby oprettes dog ikke zoner, da fuglene holdes i et mindre dyrehold, og klubben ligger i et boligområde.