Ung dreng ringede til alarmcentralen: Skulle have hjælp til matematik

Det er langt fra alle, der har lige let ved matematik. Men det er nok de færreste af os, der har ringet til alarmcentralen for at få hjælp til vores blækregning.

Ikke desto mindre var det lige præcis, hvad der skete, da alarmcentralen hos politiet i Lafayette i den amerikanske delstat Indiana fik en opringning fra en yngre knægt, der var kørt fast i et regnestykke.

I den anden ende af røret på alarmcentralen tog Antonia Bundy opkaldet med ophøjet ro, da det gik op for hende, at drengen havde desperat brug for hjælp til noget brøkregning.

I det ovenstående lydklip, som er lagt på Twitter af den lokale politistation i Lafayette, kan man høre, hvordan samtalen forløb:

Bundy: 911.

Dreng: Hej, øhm, jeg har haft en rigtig dårlig dag ... og jeg ville bare, jeg ved ikke.

Bundy: Har du haft en dårlig dag i skolen?

Dreng: Jah...

Bundy: Hvad er der sket på skolen, siden du har haft en dårlig dag?

Dreng: Jeg har bare tonsvis af lektier.

Bundy: OK. Hvilket fag har du fået lektier i?

Dreng: Matematik. Og det er så svært.

I et interview til den amerikanske nyhedsstation ABC News forklarer Antonia Bundy, at hun ikke kender til identiteten på drengen, eller hvor han bor. Hun forklarede også, at det var første gang, hun modtog et opkald fra et barn, der havde brug for hjælp til lektier.

- Jeg kunne høre på ham, at han havde en dårlig dag. Jeg tror det hjalp ham, at jeg tog tid til at hjælpe, siger Antonia Bundy til ABC News. Foto: LafayetteINPolice/Twitter

Men som en ægte heltinde beroligede hun knægten og hjalp ham igennem opgaven:

Bundy: Er der en opgave, som jeg skal hjælpe dig med?

Dreng: Jah, øhm, hvad er 3/4 + 1/4?

Bundy: Okay, har du din opgave foran dig?

Dreng: ja.

Bundy: Okay. hvis du sætter tretallet op over firetallet. Skriv det ned på dit papir.

Dreng: Okay.

Bundy: Og derefter skriver du plus, og skriver ettallet op over firetallet.

Dreng: Okay.

Bundy: Okay, hvad er tre + en?

Dreng: Fire.

Bundy: Okay, så, og hvad er fire divideret med fire??

Dreng: En?

Bundy: Ja! Sådan!

Dreng: Tak.

Bundy: Det var så lidt. Var det dit eneste problem?

Dreng: Ja. Jeg beklager, jeg ringede til dig, men jeg havde virkelig brug for hjælp.

Bundy: Det er helt i orden. Vi er her for at hjælpe.

Antonia Bundys arbejdsgiver roste hende i fredag på Twitter for at have reageret, som hun gjorde, men advarede samtidig andre mod at ringe til politiet for at få hjælp til deres lektier.