Ung frivillig: Thunberg taler klima så alle lytter

Når 16-årige Greta Thunberg 25. maj for første gang i København råber op om mere klimahandling, vil danske Frida Simon Jahn uden tvivl være at finde blandt tilhørerne.

Den 23-årige dansker er engageret i Den Grønne Studenterbevægelse og ser Thunberg som en afgørende "moralsk leder for hele klimabevægelsen".

Thunbergs måde at fremlægge klimaproblematikken er noget af det, der gør hende unik, mener Frida Simon Jahn.

- Hun kan formidle videnskaben på en menneskeligt stærk måde, siger Jahn.

- Vi bliver ofte beskyldt for at være klimareligiøse, angste og ideologiske os unge, der kæmper for klimaet. Men vi er bare klar til handling. Jeg har kendt til drivhuseffekten, siden jeg gik i 5. klasse, og det har præget min måde at forstå verden.

Hovedtaler

Thunberg kommer til at tale på Christiansborg Slotsplads, hvor hun bliver hovedtaleren foran flere tusinde mennesker.

Klimafænomenet - som Thunberg efterhånden kan kaldes - har allerede talt i EU, FN og med paven.

Og det har hun gjort vedholdende og sagligt, mener Frida Simon Jahn.

- Vi bliver ofte affejet som totalt ligegyldige og små inkompetente børn, hvis ikke vi understreger, at vi siger, som vi siger, fordi videnskaben har sagt det til os i årevis, siger hun.

- Thunberg er en karismatisk ung kvinde, og hun beviser, at man aldrig kan være for lille eller for ung til at gøre en forskel.

9 måneders strejke

Thunberg begyndte den 20. august 2018 at holde fri fra skole og demonstrerede i stedet for klimaet foran Riksdagen i Stockholm.

Det gjorde hun hver dag frem til det svenske parlamentsvalg den 9. september.

Siden har hun "strejket for klimaet" hver fredag og skabt en verdensomspændende bevægelse.

Klimamarchen, som Thunberg taler til i Danmark, er den største af flere tilbagevendende demonstrationer for klimasagen.

Den har været afholdt i flere danske byer siden 2015. Senest var i september, hvor 15.000 mennesker deltog alene i København.