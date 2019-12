Ung hval fundet død med 100 kilo skrald i maven

En ung kaskelothval, der i sidste uge døde efter at være strandet ved den skotske ø Isle of Harris, havde en kugle af affald på omkring 100 kilo i maven.

Det viste den efterfølgende obduktion ifølge Scottish Marine Animal Stranding Scheme (SMASS), som indsamler data omkring dyr, der strander ved Skotlands kyster. De har lagt en række billeder af fundet op på deres Facebook-side.

Også Dan Perry, der administrerer Facebook-siden Luskentyre Beach - Isle of Harris, hvis formål er at holde de lokale strande fri for skrald, har delt billeder af den døde hvals indvolde.

'I denne hvals mave var omkring 100 kilo marineaffald - en hel masse plastik inklusiv flere stykker net, klumper af reb, plastikkrus, poser, handsker, strips og rør.' skriver organisationen SMASS i deres opslag, som CNN citerer.

De gætter på, at den store mængde affald har spillet en stor rolle i den unge hvals død, selvom de under obduktionen ikke kunne finde beviser på, at den store klump af fiskeriaffald har blokeret dens indvolde.

'Men denne mængde plastik er forfærdeligt ligegyldigt hvad. Det må have hindret fordøjelsen og demonstrerer endnu en gang de skader, marineaffald og tabt eller udsmidt fiskeriudstyr kan have på dyrelivet i havet.

Efter obduktionen var det ikke muligt at transportere den døde hval væk. Den er derfor nu blevet begravet på stranden. Ansatte hos kystvagten og flere medlemmer af det lokale byråd hjalp både til ved obduktionen og ved begravelsen.