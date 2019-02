Ung kvinde afhængig af junkfood: - Jeg kunne ændre mig eller dø

Det var en kamp, men 21-årige Alysha McNair fra Canada lykkedes med at smide 82 kilo, efter at hendes vagt var røget op på 172 kilo.

Hun havde i flere år levet udelukkende af junkfood. Det betød, at hun tit besøgte op til fem forskellige steder, før hun var tilfreds med et måltid.

Det fortæller hun i et interview med Daily Mail og på sin Instagram, hvor hun har dokumenteret sin rejse.

Det daglige indtag for kalorier hos kvinder ligger på 2000, Alysha fortæller, at hun plejede at spise det dobbelte af det.

Hendes overspisning resulterede i, at hun måtte bruge størrelse XXXXL, og hun blev drillet i skolen med sin vægt.

Det lykkedes dog den unge kvinde at ændre sine vaner, efter hun havde en skræmmende oplevelse.

- Jeg var afhængig af mad og ofte ville jeg besøge fem forskellige fast food restauranter, før jeg havde spist et komplet måltid. Som teenager var jeg desperat efter at ændre mine vaner, fordi jeg blev drillet så meget, men jeg kunne bare ikke holde mig til en diæt. Men efter jeg næsten blev kvalt i en sodavand som 17-årig, og jeg havde svært ved at få vejret, fandt jeg ud af, at jeg måtte ændre mig eller dø, fortæller hun.

Gik sjældent ud

- Jeg vejede 172 kilo, da jeg vejede mest, og jeg var så skamfuld over min krop, at jeg sjældent gik udenfor. Jeg brugte tit op til fire timer på at lægge min makeup for at få det bedre med mig selv, men intet virkede, fortæller hun.

Den unge kvinde forklarer, at hun spiste sine følelser og først, da hun fandt ud af, at hendes liv kunne være i fare, besluttede hun sig for at ændre sin kost.

- Jeg begyndte at bevæge mig mere og planlægge mine måltider i stedet for kun at spise junkfood. Min mor var virkelig bekymret for, at jeg ville dø af min overvægt.

Det var derfor også en lykkelig Alysha, der stod i prøverummet efter sin vægttab. Endelig kunne hun passe en kjole i normal størrelse.

Hun er nu stoppet med at spise junkfood, og hun håber på, at hendes instagramprofil vil inspirere andre til at tage kampen op med vægten.