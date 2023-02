Ung kvinde får millioner mellem hænderne

Det er nok de færreste unge, der har millioner af kroner på kontoen.

Men for en ung kvinde fra Fyn triller millionerne nu ind, da hun har vundet en stor gevinst i Eurojackpot.

Faktisk hele 5,7 millioner kroner, skriver Danske Spil i en pressemeddelelse, hvor kvinden har valgt at fortælle om sin lykke anonymt.

Mange muligheder

Fynboen ved allerede, hvad hun skal bruge pengene på, for nogle af dem skal gå til livet som selvstændig.

- Jeg kommer fra en familie, hvor vi aldrig har haft rigtigt mange penge. Men pengene her, de giver en kæmpe hjælp til at kunne realisere de drømme, man går og har, siger hun og fortsætter:

- Jeg er stadig under uddannelse, men jeg drømmer om at åbne min egen virksomhed, og det er i hvert fald en fed fremtidsmulighed for mig nu.

Ferieplaner

Ud over en formentlig kanonstart på livet som selvstændig skal lottogevinsten også finansiere en tur ud i den store verden, hvor første step på vejen bliver kærlighedens by Paris.

Her skal hendes bedste veninde med, som også har fået fortalt den glædelige nyhed om de mange millioner.

- Vi glæder os til at gå på caféer, se nogle seværdigheder og til bare at have det godt.

Største gevinst i Danmark

Selvom 5,7 millioner kroner er mange penge for de fleste, så er det langt fra den største gevinst, der er blevet udbetalt til en dansker, der har spillet med i Eurojackpot.

I 2022 blev den højeste danske gevinst vundet af en, som havde været i Meny i Blåvand for at satse sine penge på det rene held.

Det var godt givet ud, for vedkommende vandt svimlende 759 millioner kroner.