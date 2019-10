Ung kvinde skrev sms til sin døde far - fik utroligt svar

Hver eneste dag i de fire år, der er gået siden 23-årige Chastity Patterson fra den amerikanske stat Arkansas mistede sin far, har hun skrevet en sms til hans telefonnummer.

Fredag fik hun sit livs største chok, da nummeret, der er kodet ind i hendes telefon som 'DADDY <3' pludselig svarede på hendes seneste besked.

'Hey far, det er MIG. I morgen bliver endnu en hård dag!' havde hun skrevet i en lang og rørende besked, hvor hun fortalte om mange af livets svære kampe, savnet efter faren og at have overvundet en kræftdiagnose.

Som alle de andre gange, hvor hun havde brugt farens gamle nummer til at skrive om sit liv, forventede hun ikke et svar. Så da telefonen alligevel med et bip annoncerede en besked fra 'DADDY <3' troede hun først ikke sine egne øjne.

'Hej sweetheart, jeg er ikke din far, men jeg har fået alle dine beskeder de sidste fire år. Jeg ser frem til dine morgenbeskeder og dine aften-opdateringer. Jeg hedder Brad, og jeg mistede min datter i en bilulykke i august 2014, og dine beskeder holdt mig i live. Når du skriver til mig, ved jeg, det er en besked fra gud', lød det i svaret, som Chastity Patterson fredag delte på sin Facebook-profil, hvor langt over en kvart million har delt den rørende historie.

'Jeg er ked af, at du har mistet en du havde så kær, men jeg har lyttet til dig gennem alle disse år og set dig vokse og gå igennem mere end de fleste. Jeg har villet sms'e dig tilbage i flere år, men jeg ville ikke risikere at knuse dit hjerte, fortsætter beskeden fra den ukendte Brad, der også roser hende for hendes måde at vokse på. I beskeden kalder han Chastity Patterson for sin 'engel' efter tabet af sin egen datter i en fatal ulykke.

'Du er en fantastisk kvinde, og jeg ville ønske, min datter kunne være blevet til en kvinde som dig, tak for dine daglige opdateringer, du minder mig om, at gud findes, og at det ikke var hans skyld at jeg mistede min lille pige'.

Efter billedet af de to sms'er gik viralt på Facebook, har Chastity delt flere opdateringer. Her takker hun alle, der har delt historien og er blevet rørt til tårer over den. I en af opdateringerne uddyber hun, at faren, Jason Ligons, ikke var hendes biologiske far - men han var den faderfigur, som gennem hele hendes barndom havde passet på hende.

- Han missede aldrig en skolefest, skolebal, mine kampe, og JA, han talte meget med mig om mit sprog og min attitude.