Ung kvinde skriver sin egen dødsannonce: 'Livet var godt'

Den canadiske kvinde Bailey Jean Matheson tog sagen i egen hånd, da hun blev diagnosticeret med uhelbredelig kræft.

Hun skrev sin egen dødsannonce en måned før, at hun afgik ved døden. Det skriver People.

Den modige kvinde ville gerne fortælle sine venner og familie, at hun havde levet et rigtig godt liv.

I 2017 fik hun fortalt af lægerne, at hun ikke havde mere end tolv måneder tilbage at leve i. Selvom hun blev rådet til at få kemoterapi for at forlænge livet, besluttede Bailey, at hun ikke ville have behandlingen, så hun kunne leve livet, på den bedste måde i den tid, hun havde tilbage.

Dødsannoncen skrev hun til Chronicle Herald, der kom ud et par dage efter dødsfaldet.

'35 år virker måske ikke som et langt liv, men det var fandme godt', skrev hun, før hun takkede sine forældre for at støtte hendes beslutninger i livet.

'Jeg vil altid huske, at min mor sagde, at det at miste et barn ville være det største tab, man kunne opleve som forælder. Mine forældre gav mig den største gave og støttede min beslutning om at frabede mig kemo og bare lade mig leve resten af mit liv. Jeg ved, det må have været hårdt at se mig stoppe behandlingen, og lade naturen gå sin sang. Jeg elsker jer for dette', skrev hun.

Den unge kvinde var glad for det liv, hun havde fået lov til at leve. Foto: Privat

Takkede alle

Fordi hun var enebarn forklarede hun i annoncen, at hun virkelig satte pris på sine venskaber og takkede alle dem, der var ved hendes side igennem sygdommen.

'Jeg troede aldrig, at jeg kunne elske mine venner mere, men at have gået igennem det her med deres kærlighed og støtte har gjort noget, der normalt er hårdt og forfærdeligt til at være tåleligt og fredfyldt'.

Hun henvendte sig også til sin kæreste Brent Andrews, der havde været der for hende. Hun havde mødt kæresten bare tre måneder før, at hun fik sin diagnose.

'Du havde ingen idé om, hvad du gik ind til, da vi fandt sammen. Jeg kunne ikke have ønsket mig en bedre mand at have ved min side. Du er en fantastisk person og alle, der har dig i deres liv, er meget heldige for at kende dig. Jeg elsker dig mere end ord kan beskrive'.

Kræften kaldet 'leiomyosarcoma' kan ramme i flere stadier. Selvom folk, der får sygdommen i første stadie har gode chancer for at overleve, er det en aggressiv form for kræft, der i tredje stadie ikke giver megen håb for at overleve.

Før Bailey afsluttede sin dødsannonce skrev hun, at hun ønskede folk skulle tage de små ting i livet mindre seriøst og huske at leve, mens man kan.