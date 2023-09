Ung mand alvorligt såret efter bjørneangreb

En jagt tog fredag morgen en voldsom drejning i Sverige.

En ung mand var med nogle familiemedlemmer draget ud i skoven nord for byen Venjan, da han blev angrebet af en aggressiv bjørn.

- De har været på jagt, og en ung, voksen mand bliver overfaldet. Han er kørt på hospitalet med ambulance, og vi er på stedet og undersøger omstændighederne omkring jagten, siger Mats Öhman fra politiet til SVT.

Den unge mand er alvorligt tilskadekommen.

- Jeg ved ikke, om bjørnen er blevet skudt, siger Mats Öhman og tilføjer, at politiet vil afhøre de tilstedeværende i skoven for at blive klogere på, hvad der er sket.