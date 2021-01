Ung mand død i ulykke

Et solouheld på den nordjyske motorvej har kostet en 22-årig mand livet, oplyser politiet

En 22-årig mand forulykkede tidligt onsdag på den nordjyske motorvej i sin bil, som derefter brød i brand. Han blev fundet i den udbrændte bil af brandvæsnet, som ved 01.30-tiden ankom til stedet.

Da var bilen overtændt, oplyser Nordjyllands Politi på Twitter.

- Da brandvæsnet havde slukket branden, fandt brandfolkene en afdød person i køretøjet, skriver vagtchef Mads Hesellund.

Til Ekstra Bladet oplyser han, at det endnu er for tidligt at konkludere, hvad der har forårsaget ulykken.

- Vi er færdige på stedet, og nu afventer vi bilinspektørens rapport. Der er ingen vidner, der har meldt sig, så hvis der sidder nogen derude, som har set noget, må de meget gerne kontakte os på 114, siger Mads Hesellund.

De pårørende til den afdøde er underrettet, oplyser han.